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Kenyel Michel contó la insólita manera cómo lo “desconvocaron” de la Selección de Costa Rica

Kenyel Michel entró y salió de la Selección de Costa Rica en cuestión de minutos y de una forma insólita

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Por Sergio Alvarado
Kenyel Michel se encuentra en pretemporada con el Minnesota United de la MLS.
Kenyel Michel fichó esta temporada con el Minnesota United de la MLS. (Minnesota United/Minnesota United)

Una situación insólita sucedió este viernes 20 de marzo con Kenyel Michel, extremo tico del Minnesota United FC de la MLS, a quien la Federación Costarricense de Fútbol convocó a la Selección Nacional y, minutos después, lo “desconvocó”.

¿Qué fue lo que pasó? Cuando la Fedefútbol presentó la lista de convocados para los amistosos de marzo, aparecía el nombre del exjugador de Alajuelense; sin embargo, instantes después borraron la publicación y subieron una nueva en la que figuraba Andy Rojas en su lugar.

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El jugador dio su versión al creador de contenido Piolo Amador, en el programa Teléfono Rojo, sobre este error y cómo se enteró de la noticia.

“Sí, ahí lo vi. Pensé que iba a estar convocado, pero diay sí, después me desconvocaron”, escribió el joven futbolista.

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Al final, la situación resultó bastante bochornosa y le generó duras críticas a la Federación por una pifia de la que, incluso, el propio jugador fue testigo.

Definitivamente, el paso de Michel por la Sele fue más corto que un saque de banda; entró, salió y ni tiempo le dio de pedir la talla del uniforme.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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