Una leyenda del fútbol tico le ayudó a Kenyel Michel a conseguir su contrato en la MLS

Kenyel Michel, delantero de Alajuelense firmó un contrato con el Minnesota United de la MLS y se incorporará al club en enero del 2026. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El exjugador Reynaldo Parks no se olvida de su querido Limón y, sin cobrar ni un cinco, anda detrás de los sueños de los chamacos que quieren llegar a primera, como su sobrino Kenyel Michel, quien ya amarró contrato con el Minnesota United de la MLS.

El jugador, de 20 años, se incorporará al club norteamericano en enero del 2026 y Parks contó algunos detalles sobre la negociación del jugador de Alajuelense.

“Hay algunos jóvenes a los que les he ayudado a llegar a la capital. Básicamente, reviso sus contratos y hace poco estuvimos apoyando las negociaciones de Kenyel Michel, que es mi sobrino. Él va para la MLS y antes de firmar con el Minnesota United tuvo varias ofertas del extranjero”; reveló el exdefensor.

Parks contó que logró entenderse de maravilla con Kurt Morsink, quien es el representante del joven delantero y que se incorporó recientemente para buscarle un nuevo club al exjugador del Cartaginés.

“Sabemos que seis meses antes de que finalice el torneo, los jugadores pueden negociar con los clubes que deseen y su padre me dio la libertad de buscar un buen representante y nos dio la mejor asesoría y vea que fueron rápidas las negociaciones que ya hasta un contrato tiene firmado, para irse a la MLS en enero”, destacó Parks.

Recordemos que el atacante seguirá en la Liga por lo que resta del 2025, con autorización del equipo norteamericano.

El exdefensor Reynaldo Parks fue presidente de la Asojupro y por eso sabe cómo apoyar a los jugadores. Foto tomada de Facebook. (Foto tomada de Facebook. /Foto tomada de Facebook.)

“Soy un agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera. También de terminar el bachillerato, formarme y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo”, manifestó el jugador a finales de agosto.

Experiencia

Reynaldo añadió que su experiencia en la Asojupro, organización que agrupa a los jugadores y de la que fue presidente por más de cinco años, le ayudó a tener ese colmillo que se necesita, cuando hay que revisar las condiciones laborales de los futbolistas.

Además de ayudar a Kenyel, también le echó la manita al lateral Keymar McLean, quien llegó a Herediano a inicios de año y debutó con los florenses en abril.

“Keymar es un jugador que ha sumado minutos en Herediano. Él hizo sus ligas menores en Limón Black Star, pero con todo lo que pasó con ese equipo se quedó sin una oportunidad para jugar.

“Es un muchacho aplicado y no tenía equipo y al saber que estaba sin un club me comuniqué con Jafet Soto para que hiciera una prueba en Herediano y luego de que lo vieron no dudaron en dejárselo.

“Y son esas oportunidades que no se pueden desaprovechar, ahí está Keymar con su equipo, Kenyel con un club en el extranjero y todo es cuestión de ayudarle a los muchachos a superarse”, dijo el exdefensor.