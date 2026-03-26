Italia pasó la primera prueba y está a un paso de volver a una Copa del Mundo

Italia resistió los nervios y cumplió la primera misión en el repechaje europeo del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte y se disputará un boleto al torneo norteamericano el martes contra Gales o Bosnia y Herzegovina, que llevaron su pulso a la prórroga.

Sandro Tonali abrió el camino con un tiro desde la frontal en el minuto 56 y luego dio la asistencia para que Moise Kean, al 80, sentenciara definitivamente.

Era inevitable para los jugadores recordar en todo momento lo ocurrido en las dos anteriores repescas mundialistas, en las que Italia quedó fuera de la fase final del 2018 al caer ante Suecia y de la del 2022 al perder por sorpresa y en su propio estadio contra Macedonia del Norte, por lo que el miedo primó sobre el fútbol durante gran parte del encuentro.

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Moise Kean (11) fue el encargado de anotar el segundo gol de Italia, en el juego de repechaje ante Irlanda del Norte. Foto: AFP. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Otros resultados: Turquía 1-0 Rumanía, República Checa 2-2 República de Irlanda, Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte, Polonia 2-1 Albania, Eslovaquia 3-4 Kosovo, Ucrania 1-3 Suecia, Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina.

Momentos de tensión

En la primera mitad, Italia empezó siendo consciente de su obligación histórica y sometiendo a su rival a un auténtico asedio, pero no pudo resistir mucho ese ritmo endiablado, ante un equipo que renunciaba a la posesión, pero que se hacía fuerte por su orden defensivo.

La liberación llegó después del descanso: el argentino Mateo Retegui (53) desaprovechó una gran ocasión en un contragolpe, en el que el defensa Brodie Spencer le alcanzó en el esprint para molestar su disparo, y Moise Kean (55) rozó el gol con un tiro cruzado repelido por el arquero.

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Ucrania (de amarillo) cayó 1-3 ante Suecia. Foto: AFP. (JOSE JORDAN/AFP)

La tranquilidad italiana no llegó sino hasta la recta final del partido y lo hizo con un 2-0 que recompensó además personalmente a su jugador más incisivo del partido, Kean, con un tiro cruzado con la zurda en el 80′ que tocó en el palo y entró al arco rival.

El atacante, quien está viviendo un año difícil en la Serie A con una Fiorentina en horas muy bajas, había tenido antes dos buenas ocasiones (66 y 79) y fue el hombre más peligroso en un ataque donde Retegui apenas se dejó notar.