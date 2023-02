Jafet Soto afirma que dejó la Comisión de Selecciones de la Fedefútbol por un tema ético

Jafet Soto se fue de la Comisión de Selecciones de la Fedefútbol cuando llegó Roberth Garbanzo al Herediano. Fotografía: Fedefútbol

Jafet Soto encabezó al año pasado la Comisión de Selecciones de la Fedefútbol, la cual le echó una mano al seleccionador Luis Fernando Suárez de cara al Mundial de Qatar 2022, pero este año asumió otras funciones y tuvo que dejar el puesto.

Sucede que debido a los movimientos generados en el Club Sport Herediano a nivel gerencial, Soto quedó en una situación en la que tuvo que salir de la comisión, según comentó.

Con la llegada de Robert Garbanzo a la gerencia deportiva de los florenses, Soto renunció a la Comisión Técnica, dado que si se quedaba el Team tendría dos representantes allí, algo que Jafet consideró que no era ético ni correcto.

“Yo en la Comisión de Selecciones ya no estoy, estoy fuera del todo, porque allí se quedó Roberth, ya no podía seguir. Si yo pido objetividad y no ser juez y parte de las decisiones, no podemos estar Robert Garbanzo que ahora trabaja en el Club Sport Herediano y mi persona, eso sería algo que no se vale, porque somos del mismo equipo y no es lo correcto”, destacó.

Si Jafet hubiese seguido, en efecto los florenses serían el equipo con más representación, porque cuando se incluyó a Garbanzo en el grupo, este lo hizo como gerente de Guadalupe FC, mientras que el otro miembro de un club es Ángel Luis Catalina, gerente deportivo del Saprissa.

“Nadie puede jugar con la integridad de nadie, pero mucho menos, con la de la Selección Nacional de Costa Rica, no podría poner en entredicho el nombre de la selección, encabezando una comisión de selecciones con un compañero de trabajo. Ya ahí haríamos molote, seríamos dos contra uno, ya no habría esa objetividad que es la bandera de Costa Rica y con eso Jafet Soto no va a vacilar jamás”.

Soto agregó que no sabe qué harán con su plaza, si llegará otra persona a sustituirle o quién encabeza ahora el grupo en el que, además, están Víctor Umaña y Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol.