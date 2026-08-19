Jafet Soto no se guardó nada y lanzó un dardo que salpicó a más de uno

Jafet Soto mandó a guardar las notas a los que daban a Herediano por eliminado en la Copa Centroamericana. (Facebook Herediano/La Nación)

Jafet Soto, presidente y entrenador interino del Herediano, lanzó un dardo bien venenoso luego de la victoria del Team por 2-0 contra el Real Estelí por la Copa Centroamericana.

Fiel a su estilo, el dirigente ironizó y mandó un mensaje a aquellos que, asegura, estaban deseando otro tropiezo de los florenses, el que los hubiera sacado del certamen regional.

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“Cuando esa mística es trastocada, ya no está en el equipo, nos toca intervenir para demostrar lo que hicimos. Ahora, una golondrina no hace verano, pero sabemos que estos golpes son importantes.

“El rating de televisión seguro estuvo buenísimo porque fijo nos estaban viendo los otros equipos importantes de Costa Rica, más toda la afición nuestra, seguro el rating estuvo muy bueno. Todos tenían la nota preparada, pero lamentablemente no la usaron.

“Dicen que no somos importantes, pero hablan de nosotros todos los días, hablan de mí todos los días”, picó.

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Para Soto, su equipo recuperó la mística, la cual quiere ver a partir de ahora en el campeonato nacional.

“Recordamos como somos y de donde venimos, somos los campeones de Costa Rica y hoy nos comportamos como eso, este equipo tiene una esencia y una mística de hace 16 años que llegamos”, indicó.