Jafet Soto pierde a su mano derecha para semifinales por decir algo que le salió bien caro

Minor Díaz fue expulsado luego del juego entre Liberia y Herediano. Aló Noticias.

Jafet Soto y el Herediano perderán a uno de sus escuderos para las semifinales, si el cuadro rojiamarillo logra entrar en esa fase, tras la sanción de tres juegos que le clavaron a Víctor “Mambo” Núñez este miércoles.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol confirmó el castigo contra uno de los asistentes del Team, luego de salir expulsado el domingo anterior ante Liberia por una discusión con Minor Díaz en la que se pegaron una gritada al final del partido.

“Sancionar al asistente técnico Víctor Núñez Rodríguez con 3 partidos de suspensión y una multa de 200.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1) por provocar a un oficial”.

LEA MÁS: Liberia sufre un duro golpe de cara al partido ante Saprissa

El Mambo confesó en el programa La Platea, en TD Más, qué fue lo que sucedió y la frase que hizo que un amigo de muchos años, como lo es Minor, se enojara tantísimo.

“Cuando terminó el partido y voy saliendo, le hago yo: ‘Juéguenle así también a Saprissa’. Ayyyy mae, se puso verde, morado, azul, se volvió loco, me decía de todo, que no jodás, que siempre lo hacen y entonces ya vino el árbitro y nos expulsó a los dos. Al final salimos ya más tranquilos, si no nos iban a meter muchos partidos de castigo”, explicó.

LEA MÁS: Víctor “Mambo” Núñez confesó qué le dijo a Minor Díaz para sacarlo de sus casillas