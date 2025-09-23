¿Jafet Soto podrá dirigir contra Guadalupe? Esto dice la Unafut sobre la sanción del técnico

Jafet Soto fue sancionado con tres partidos, luego de hacer este gesto en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

Jafet Soto volverá al banquillo del Herediano para lo que resta del Apertura 2025 y la pregunta que muchos se hacen es si podrá dirigir el partido contra Guadalupe, luego de ser sancionado en agosto pasado.

Soto fue castigado con tres partidos, luego del encuentro ante Alajuelense, del 10 de agosto anterior. En aquella oportunidad, el Tribunal Disciplinario sancionó al entrenador por hacer un gesto que se consideró provocativo contra la afición rojinegra.

Al inicio, Soto fue inscrito como entrenador de la categoría Sub-21 y, por eso, ya purgó el castigo que se le impuso hace unas semanas.

“Desde Unafut informamos que el señor Jafet Soto Molina ya cumplió con la sanción de tres partidos impuesta en la jornada 3 de Liga Promerica.

“Dicha sanción se ejecutó en la categoría Sub-21 del Club Sport Herediano, en la cual el señor Soto se encontraba debidamente inscrito como director técnico”, informó la Unafut.

¿Por qué sancionaron a Jafet Soto?

Luego del partido contra la Liga, a Soto lo castigaron con tres partidos, por hacer supuestos gestos de provocación a los aficionados que estaban en el Alejandro Morera Soto.

“Sancionar al director técnico Jafet Soto Molina con tres partidos de suspensión y una multa de doscientos mil colones (₡200,000) de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro.

“Este Tribunal recuerda que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba en contrario debidamente acreditada. En consecuencia, no corresponde a este órgano sustituir la valoración efectuada por el oficial en el ejercicio de sus funciones ni reexaminar los hechos reportados desde un punto de vista subjetivo”, destacó el Tribunal Disciplinario.