Jafet Soto respondió a quienes no quieren que Herediano tenga su nuevo estadio

Jafet Soto se refirió a la polémica en torno a la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero y mencionó en cuáles puntos han tenido que trabajar.

El viernes anterior, se dieron a conocer presuntas irregularidades en el levantamiento de la nueva casa del Herediano, relacionadas con temas como invasión de área pública y afectación de la línea de propiedad, y modificaciones arquitectónicas y estructurales respecto de los planos previamente autorizados.

El sábado, el Team publicó un comunicado en el que reconoció que habían presentado un plan remedial para solventar aspectos técnicos y recalcó que habían presentado en tiempo y forma la documentación relacionada con la nueva edificación.

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Jafet Soto espera que el nuevo estadio Rosalbal Cordero esté listo para el inicio del Clausura 2027. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este domingo, luego del juego entre Heredia e Inter San Carlos, Soto dijo que están trabajando para que ojalá al inicio del torneo de Clausura 2027, el estadio esté listo.

Todo en regla

Estas fueron las declaraciones de Jafet respecto a su proyecto estrella:

“Si tuviéramos que botar una marquesina o un alero tendríamos que hacerlo en toda la provincia de Heredia; empezando por la iglesia de María Inmaculada, que tiene un alero que está enfrente de la alcaldía, empezando por ahí, por la casa parroquial.

“Nosotros hicimos medidas correctivas, de acuerdo al alero, marquesina, del costado norte. Mandamos un plan remedial, pero eso pasó hace 6 meses.

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Jafet Soto reveló que los detalles relacionados a la construcción del estadio están en regla. Foto: Felipe Castillo. (Felipe Castillo Carazo/La Nación)

“Agradecemos a la Municipalidad de Heredia, que han estado en todas las inspecciones necesarias para un tipo de obra como esta.

“Hay agente mal intencionada que no quiere que este tipo de proyecto avance, hemos reingresado a las instituciones, tanto CFIA como Bomberos, Ministerio de Salud, de acuerdo a lo que nos pidieron”, afirmó.