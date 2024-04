Jalonazo a la camiseta de Joel Campbell se estiró más allá de lo esperado en redes sociales

Esta imagen de Joseph Mora del Saprissa guindado de la camiseta del alajuelense Joel Campbell se robó el show en el clásico: Foto John Durán (JOHN DURAN)

El clásico entre Alajuelense y Saprissa dejó muchas imágenes, pero la que fue protagonista en memes, redes sociales y hasta se volvió viral a nivel internacional fue el jalonazo a la camiseta de Joel Campbell.

Ver al atacante rojinegro correr y hasta quitarse la marca de Jorkaeff Azofeifa mientras el defensor saprissista Joseph Mora iba guindando y arrastrado de una mano de su camiseta por varios metros, frente al banquillo erizo se convirtió en un meme instantáneo.

La acción fue el inicio de una bronca entre banquillos por la que Jefferson Brenes y Jonathan Moya acabaron expulsados, mientras que Alexandre Guimaraes dijo que la imagen fue “surreal”, pues Joseph no fue expulsado a pesar de la curiosa falta.

Obviamente, la cosa no duró mucho para llegar a redes sociales, los manudos aprovecharon para poner la foto con la frase: “Nuestra camiseta sí es de calidad, todos la quieren”, dado que a pesar del jalonazo, se mantuvo intacta.

El domingo por la mañana, el Saprissa reaccionó y respondió en la red social X (antes Twitter) con el mensaje: “Vale 39, casi 40″ y un emoji de una carita riéndose, haciendo referencia al precio de la prenda y que es la misma cantidad de títulos a los que apuntan en este torneo los morados.

Hasta una página de memes de fútbol a nivel internacional llamada Fodboldworld, que se describe como: “Goles, curiosidades, lo mejor (y lo peor) del fútbol poco mediático”, lo tiró en sus redes.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes explicó por qué se dio la bronca en el clásico: “Para mí es algo surreal”

Y si, todos quieren la camiseta del histórico Joel Campbell 🇨🇷😅

pic.twitter.com/A8yeYS5PPM — Fodboldworld (@fodboldword) April 21, 2024

Sin duda fue todo un fenómeno en redes sociales, de esos que según el experto en la materia, Esteban Mora analista y estratega, no se olvidará rápidamente, ya que tiene todos los componentes para ser muy viral.

Lo primero y más importante fue generar un impacto, a partir de eso ya se da rienda suelta a la creatividad y era una oportunidad de oro para explotar.

“Yo estaba viendo el partido y pensé: ‘qué camisa más resistente, ojalá todas fueran así' y posiblemente eso es lo que pensó todo el mundo, allí ya había una oportunidad, hasta pensé cómo eso no era roja, o no lo expulsaron, que los árbitros acá lo piensan todo”, destacó.

Para el experto, hay mucho contenido que se crea, en este caso por los equipos de fútbol, que no es que sea malo, pero que no llega a las audiencias como quisieran o no interesa tanto, entonces en episodios como estos es un buen chance para romper con lo clásico y llamar la atención.

El Deportivo Saprissa y Alajuelense están en guerra en redes sociales. X

“Yo todo esto lo veo bien, es algo que estando en cualquiera de los dos lados sin duda aprovecharía, porque me permite romper esa monotonía del eje temático tradicional y segundo me permite explorar en mercados más allá del que define el algoritmo de la red.

“Por el tipo de jugada, por la particularidad y por un montón de cosas se hace viral y se usa para un montón de cosas y se seguirá utilizando en muchos memes. Es verdad que la imagen es sumamente particular, eso no se puede negar, podés decir cualquier cantidad de cosas. ‘Yo tratando de aferrarme a la dieta, yo tratando de dejar el pan, muchas cosas”, este es un meme que puede durar años, porque se puede usar en muchos contextos dentro de un meme”, opinó.

Bajarle dos rayitas

El experto ve bien que el Saprissa responda y que exista este tipo de interacciones que se ve mucho en el fútbol internacional, aunque él hubiera dado otro tipo de respuesta.

“Todas las respuestas dependen del contexto en el que vos lo hagas, dada la circunstancia y el momento social en el que se encuentra el país, en el que el tejido estructural se está rompiendo, los equipos deberían asumir la responsabilidad de tratar de bajarle unas cuantas rayitas a la agresividad.

“Novecientos y resto de asesinatos el año pasado, eso fue un récord, la situación se está complicando mucho, por lo que siento que no hay margen para que referentes, personas, marcas, cuentas que son leídas por tantas personas sigan manteniendo ese tipo de respuestas.

“Estratégicamente, yo lo que les hubiera dicho es “Felicidades, qué buena camiseta, pero nos gusta más esta y sacas la tuya y listo, sobre todo porque de vez en cuando reconocerle algo al rival es un signo de caballerosidad que pocas veces se ve en el deporte, especialmente en el fútbol”, opinó.

El jalonazo terminó hasta en un amago de pleito en los banquillos. (Jose Cordero)

A nivel de marca, en este caso Umbro, tampoco es algo para rajar mucho, porque Mora opina que se supone que es una prenda de calidad, entonces no tendría motivos para salir a rajar con algo que ya en teoría se presume.

Por ejemplo, en un deporte como el fútbol americano, por su naturaleza este tipo de cosas se ve en casi todos los partidos y no ves a Nike salir a decir que tiene camisetas muy buenas.

Nació un meme, eso es uno de los detalles que nos dejó el clásico de este sábado.