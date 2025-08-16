Jeaustin Campos cambió su versión sobre polémico gesto en Guatemala y esto dijo ahora

Este gesto metió a a Jeaustin Campos en muchos problemas (Captura pantalla/Captura pantalla)

Jeaustin Campos profundizó este sábado sobre el polémico gesto por el que se metió en un broncón a nivel centroamericano, para dar su versión de lo sucedido.

El entrenador costarricense dio una entrevista a la periodista Merlyn Villarreal, en la que sostuvo que la señal por la que tanto se le criticó fue para un aficionado a quien le dijo que el partido estuvo muy aburrido.

Campos indicó que antes del encuentro habló con un fanático del Municipal, quien le saludó y le comentó que tenían un amigo en común, por lo que hicieron cierta empatía y durante el juego estuvieron bromeando con diversos gestos.

LEA MÁS: Un ofensivo gesto de Jeaustin Campos lo metió en un problemón con toda Centroamérica

“En todo momento fue respetuoso, de principio a fin; yo no lo catalogué como un aficionado común y corriente, pero tampoco era mi amigo; simplemente, hubo una afinidad en la que se me acercó a decirme algo de manera muy respetuosa.

“Más adelante me dijo: ‘Profe los estamos bailando’. Yo le respondí: ‘No, no es así, no ve qué partido más aburrido’. De repente, me salí de la investidura de entrenador y me puse a la par de él como aficionado; no sé si fue bueno o malo eso. Para molestarlo, le dije: ‘Qué equipo más aburrido, da sueño y le hice así (un gesto de bostezo con sus manos), pero en plan de molestar”, explicó el técnico.

LEA MÁS: A Jeaustin Campos le están volando tieso y parejo en Honduras por un fuerte motivo

Cuando acabó el partido, Jeaustin cuenta que el aficionado se despidió de él y entre las bromas le comentó: “No me vas a negar que los bailamos” y entonces él le repitió el gesto con la mano en la boca, el cual se hizo viral cuando iba por la media cancha. Campos, eso sí, reconoce que no debió haberlo hecho.

“A la afición del Municipal y la gente en Guatemala, si se sintió ofendida de alguna manera, me disculpo y lo hago por regla de tres, porque no fue como pasó, pero hasta este momento que lo estoy aclarando. Si se sintieron ofendidos, claro que ofrezco las disculpas del caso, porque en realidad no fue mi intención que se malinterpretara el gesto que se dio al final”, reiteró Jeaustin.

LEA MÁS: Jeaustin Campos regresó al país y contó cómo va la demanda que presentó contra Saprissa

Esta versión que da el entrenador, es diferente a lo que había ofrecido el miércoles en conferencia de prensa luego del partido, cuando le preguntaron qué había querido decir con eso y solo comentó: “Nos dejaron callados, eso es“, se limitó a decir.