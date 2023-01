Jeaustin Campos le marcó la cancha a Aarón Cruz de forma contundente

Por las palabras de Jeaustin Campos, se podría entender que el lugar de Aarón Cruz en este torneo está claro. (Rafael Pacheco Granados)

La probable salida de Aarón Cruz hacia el Herediano para el próximo torneo, es un tema que ha marcado mucho la atención en Saprissa en las últimas semanas. Incluso, algunos se preguntan si lo irán a congelar para este torneo.

En la conferencia de prensa posterior al juego, al técnico morado, Jeaustin Campos, le cuestionaron sobre la situación del arquero y qué sucedería con él. Al principio el hombre esquivó un poco el tema diciendo que eso es algo que nadie le ha confirmado, pero al final terminó mandando un mensaje muy directo.

“Lo de Aarón no sé si hay alguna exactitud, ¿vos escuchaste a Aarón diciendo que ya no iba a firmar acá? (preguntó a Antony Porras de Radio Columbia). Pues yo no sé, si es un problema contractual, no es mi problema, es una situación que deben arreglar tanto don Ángel (Catalina), como don Juan Carlos (Rojas) o la comisión técnica”

“Mientras Aarón esté vistiendo la camisa del Saprissa, él tiene que tener la lealtad, el compromiso y el profesionalismo siempre. Al día de hoy no me ha demostrado lo contrario para seguir aquí”, dijo.

El campeón es mucha pieza para un rival señalado a sufrir

Jeaustin Campos fue claro sobre cómo está la situación de Aarón Cruz. (Jose Cordero)

Campos además se dejó decir que en este tipo de situaciones con tanto morbo, cada acción o partido que tenga el medio en general va a revisar con lupa su rendimiento.

“Si está acá, defenderá los colores y creo que es mucha más presión para él, porque la misma desconfianza o el mismo morbo que usted tiene con esa pregunta, toda la afición la tendrá y a la hora de jugar crece aún más el morbo y eso, en términos generales, no es nada personal”, explicó.

Entre líneas se puede entender que poner a un futbolista en una situación así es un riesgo, por lo que no sería de extrañar si el meta ve de lejos el Clausura 2023.