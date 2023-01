Jeaustin Campos no se calla y sigue tirando en pleito con esposa de Christian Bolaños

Jeaustin Campos es enfático que no permitirá que nadie ponga en entredicho sus palabras.

Ya estamos lunes, pero los reclamos de Jeaustin Campos a Jazmín Salas, esposa del futbolista del Saprissa Christian Bolaños, no se detienen, tras la publicación que hizo ella el domingo en redes sociales.

Varios aficionados morados le han escrito a las redes sociales del profe, pidiéndole que se refiera a las acusaciones de Salas, quien afirma que el entrenador mintió sobre una lesión de su esposo.

Campos se mantiene en su posición, de que hasta el lunes 9 de enero Bola volvió a entrenar y por eso no lo convocó ante Guanacasteca, y este lunes profundizó al decir que no permitirá que nadie ponga en duda su integridad, esto cuando le pidieron de nuevo sinceridad sobre el asunto y si es que él tiene algo contra Bola.

“Primero, exijo respeto, mi integridad como entrenador nadie la mancha, la verdad siempre he dicho y si analiza mi conferencia de prensa está muy, pero muy claro, porque salimos campeones y porque debemos seguir ese camino que no es mío, es del club mismo. Lo que se dijo en esa conferencia es 100% la verdad. Soy muy responsable de lo que digo, no de los que algunos quieran entender”, respondió en su página de Facebook.

Jeaustin Campos respondió al aficionado en Facebook.

La respuesta se suma a la que dio este domingo por la noche, cuando insistió en que Bola estuvo lesionado y por eso no jugó ante la ADG, mientras se recupera en la parte física.

“No me interesa mentir, desde el martes hasta el domingo no entrenó, hasta este lunes empezó. Si no no sabe con quién vive no es mi culpa”, dijo con un tono de ironía a la publicación de Salas.

El pleito empezó por la publicación que hizo Jazmín en Instagram, en la que afirma que su esposo nunca ha estado lesionado en estos días y que el técnico miente.

“LESIONADO???? ¿Dónde? ¿Será que vivo con otro que no es mi esposo? ¿Por qué mejor decimos la verdad y listo?”

“Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido ha sido un profesional dentro y afuera de la cancha por 22 años de carrera aceptando el rol que le toque”, publicó en una historia en esa red social, entre otras cosas.

