Sigue el pleito, Jeaustin Campos responde a palabras de la esposa de Christian Bolaños

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, fue el centro de la polémica este domingo.

Luego de que Jazmín Salas, esposa del volante del Saprissa Christian Bolaños, señaló a Jeaustin Campos por lo que ella considera es una mentira contra su esposo, por decir que no jugó ante Guanacasteca porque está lesionado, el entrenador morado no se quedó callado.

“LESIONADO???? ¿Dónde? ¿Será que vivo con otro que no es mi esposo? ¿Por qué mejor decimos la verdad y listo?

“Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido ha sido un profesional dentro y afuera de la cancha por 22 años de carrera aceptando el rol que le toque”, publicó en una historia de redes sociales la esposa.

Un usuario de Instagram, en una publicación que nada tenía que ver con el tema, le indicó a Campos lo dicho por Salas y le dijo que quieren la verdad. “Muy mal que mienta a nosotros los aficionados”.

“No me interesa mentir, desde el martes hasta el domingo no entrenó, hasta este lunes empezó. Si no no sabe con quién vive no es mi culpa”, fue lo que respondió el entrenador.

Esposa de Christian Bolaños dice que Jeaustin Campos miente, que el jugador no está lesionado

Antes más mensajes de fiebres que le tocaron el tema, el técnico los mandó a su primer mensaje con palabras o frases como: “lea”, “está equivocado estimado”, lo que a algunos les cayó bien mal y le respondieron en la misma publicación.

Jeaustin Campos insistió en su punto. Foto: Captura de pantalla

“Ponga a Bolaños, un ídolo morado no se trata así”, “Buenas noches, no peleen. Todos queremos ver a Bolañitos, profe”. Sin embargo otros sí acuerparon lo hecho por el entrenador.

“Excelente! Y adelante, ningún jugador está por encima de la institución… Bola, excelente jugador y muchas alegrías, pero hoy por hoy el equipo marcha fuerte y sólido, adelante que vamos por la 38″.