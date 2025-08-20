Jeaustin Campos recibe sanción histórica por polémicos gestos en Guatemala

A Jeaustin Campos le recetaron una dura sanción, luego del polémico gesto que hizo en Guatemala. Instagram ESPN. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El Comité Disciplinario de la Concacaf castigó al técnico tico Jeaustin Campos con 10 partidos, luego de los polémicos gestos que hizo en Guatemala.

El miércoles 13 de agosto, luego de la visita de los hondureños al país chapín, el técnico puso su mano en la boca, haciendo un supuesto gesto como de indio, que muchos consideraron ofensivo y criticaron a nivel de medios.

Este es el comunicado de la confederación:

“El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real C.D. España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el C.S.D. Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025.

“Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.

“La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol.

“El señor Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en el que sea elegible para participar”.