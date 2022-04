Jeaustin Campos se reencontrará en Saprissa con jugadores con los que tuvo broncas

El técnico Jeaustin Campos sería presentado el próximo lunes en el Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

El regreso de Jeaustin Campos al Saprissa es un hecho, por lo que el entrenador deberá llegar con pies de plomo al banquillo si quiere mantener una buena relación con los jugadores dentro y fuera de la cancha.

Campos sería presentado el próximo lunes y tendrá dentro de su plantel a jugadores como Christian Bolaños y Francisco Rodríguez, con quienes tuvo roces en el pasado.

Además, para nadie es un secreto que el entrenador tuvo problemas con sus jugadores en otros clubes como San Carlos y Herediano.

El caso más reciente se dio en el Team, club que dirigió el año pasado y al que le dio la copa 29 en diciembre.

En febrero, como el campeón nacional no ganaba, Campos declaró que la responsabilidad por los malos resultados del equipo no era solo de él.

“Mi conciencia está tranquila, es mi responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida, si un equipo no carbura es mi responsabilidad, pero que te lleguen ocho opciones de gol es responsabilidad de jugadores.

“Soy el entrenador y trato de darles las herramientas a los jugadores, pero no estoy en el campo y no les voy a decir cómo tienen que despejar una pelota, cómo marcar en un saque de banda, cómo rematar”, disparó Jeaustin en aquel entonces.

Luego de eso se anunció su salida del cuadro florense y hasta hace poco fungió como asesor deportivo de Jicaral, acompañando al entrenador Mauricio Solís, para ayudar al club a salir del descenso.

Broncas

Una de las broncas más sonadas fue la del 2016, cuando Christian Bolaños contó detalles de la negociación con el Liverpool de Inglaterra, que se cayó, según él, por Campos, quien en el 2005 era gerente deportivo de la S.

“Pasaron cosas que hasta el día de hoy no entendí. Yo tuve el contrato en mis manos en dos días, había conversado con Rafael Benítez (técnico del Liverpool), me dijo que iba ser difícil que me adaptara al fútbol inglés, le dije que podía demostrar. Sin embargo, me ofreció llamar a equipos de España para colocarme.

“Al final los que tomaron la decisión fueron Jeaustin Campos y Saprissa, me dijeron que no, que solo si la negociación era con el Liverpool, me dolió muchísimo y no fue fácil para mí regresar a Costa Rica por todo lo que había vivido en Inglaterra”, soltó Bola hace cinco años.

¿Se habrá cerrado ya esa herida? la consulta es válida pensando que Bolaños es uno de los pesos pesados del Monstruo actualmente.

Al otro jugador que se topará en el camerino tibaseño con el que Jeaustin tuvo roces recientemente es Francisco Rodíguez.

El Divino reveló, el año pasado cuando jugaba con el Team, que tenía meses de estar recuperado de una lesión y si no jugaba era por decisión del entrenador.

“El 28 de Julio tuve un desgarre de 4 centímetros en la primera jornada del campeonato. La recuperación y readaptación tardaron 4 semanas y después 3 semanas más entrenando al 100% con el equipo para recuperar el ritmo perdido.

“Para los que me preguntan si todavía sigo lesionado: Hace 6 semanas que estoy totalmente listo para competir. Si hoy no estoy dentro de los convocados del equipo no es por lesión”, citó el jugador en octubre del 2021.

Rodríguez pasó al Monstruo para este torneo y en el duelo contra los florenses, del 4 de febrero, le anotó a su exequipo, que aún era dirigido por Campos y se fue a celebrarlo frente a la banca donde estaba él, aunque después de la mejenga negara que lo haya hecho al propio.

Bola le reciente a Campos que no lo haya dejado irse al Liverpool inglés. Prensa Saprissa.

Con experiencia

Para el periodista de Deportes Repretel, Maynor Solano, Campos tiene la capacidad de pasar la página.

“Jeaustin tiene la suficiente capacidad, experiencia y credibilidad para manejar el camerino de Saprissa. De la polémica aprenden tanto Jeaustin como los jugadores y siempre estará presente. Así como a algunos técnicos extranjeros se les reconoce la disciplina, a Campos también, es exigente y siempre busca imponer disciplina, esa que a muchos camerinos les hace falta.

“Además, creo que (Christian) Bolaños, (Francisco) Rodríguez y Jeaustin no tienen que ni pensar en lo que pasó, pues ahora van por un solo objetivo”, manifestó el comunicador.

El sociólogo Guillermo Acuña expresó que en un técnico son vitales las habilidades blandas, porque trata con muchas personas de distintas personalidades.

Sus números. Campos debutó como técnico de Saprissa, el 12 de noviembre del 2006. Dirigió a la “S” en 169 partidos, de los cuales ganó 93, empató 36 y cayó en 40 ocasiones. A nivel internacional fue subcampeón del Torneo Uncaf 2007 y subcampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2008. Fuente: Carlos Retana, estadígrafo.

“Tengo la impresión de que para este tipo de puestos se necesitan varias capacidades, hay que saber dialogar con los jugadores, plantear las inquietudes, la forma en que dan las indicaciones.

“Si no tenés ese tipo de habilidades, es muy probable que vaya a tener problemas con el grupo, pero más allá del grupo, también se vuelve un poco manejable la relación con los demás actores de ese entorno”, destacó.

En el caso de Jeaustin, Acuña reconoció que ha cambiado su comportamiento.

“En el caso de Jeaustin, por lo que uno observa, ha ido modificando mucho el carácter y en eso pudo influir otros factores, porque tiene una personalidad y un carácter fuerte, fuerte.

“El Jeaustin que uno conoció cuando fue jugador, sobre todo en su retiro y cuando fue entrenador por primera vez en Saprissa cambió y eso fue notable en su paso por Heredia, eso no quiere decir que haya estado exento de dificultades, a sabiendas de que los camerinos son espacios complejos, tensos”.

El 4 de febrero, el ahora morado Francisco Rodríguez celebró con todo un gol que le anotó al Team y muchos pensó que la celebración la dedicó a Jeaustin. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

