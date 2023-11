Jeaustin Campos, técnico de Herediano, dice que sobrepeso de algunos jugadores afecta el trabajo del equipo

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, explicó este martes en la conferencia de prensa previo al partido contra Cartaginés que desde que inicio el campeonato, ha tenido que trabajar con algunos jugadores con sobrepeso y sin ritmo que eso es un factor que ha incidido en el desempeño adecuado del equipo por más buenos nombres que tenga en su planilla.

Campos explicó que la gente se tiene que dar cuenta que hacer conjunto en un equipo es difícil cuando hay tantos jugadores nuevos y algunos con condiciones que todavía lo hace más complicado, como el sobrepeso y la inactividad.

“Podemos tener nombres y un buen plantel, porque la otra vez dije que no hay equipo y también me cayeron encima, no no, tenemos buenos jugadores, pero buen conjunto cuesta”, expresó el entrenador del Team.

Jeaustin Campos dijo que Herediano es un equipo maduro y con experiencia. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros no tuvimos partidos amistosos y no es porque la dirigencia no quisiera, no, es porque el tiempo no nos alcanzó, inmediatamente entramos a competir, con jugadores con ocho, diez, doce meses sin competir y con sobrepeso inclusive y que estamos todavía trabajando esos aspectos”, añadió el entrenador del Team herediano.

Si aprecian mi trabajo en buena hora, si no aprecian mi trabajo no pasa nada” — Jeaustin Campos, técnico de Herediano

Herediano recibe este miércoles al Cartaginés, a las 8:30 de la noche en el estadio Coyella Fonseca, en un partido clave para los rojiamarillos, obligados a ganar para quitarse un poco la presión de Guanacasteca y acercarse al mismo cuadro brumoso, que marcha tercero en la tabla con 36 unidades. El Team tiene 31 y la ADG 29.

Campos también explicó por qué se considera un técnico ganador.

LEA MÁS: Jeaustin Campos habla bellezas de uno de los jugadores de Herediano

En efecto, Campos es el técnico más ganador de Costa Rica, con siete títulos de primera división (seis con Saprissa y uno con Herediano) y uno de segunda división con Jicaral y cuenta con una planilla de lujo en este torneo, pero está en el cuarto lugar, complicado por la proximidad de Guanacasteca en la tabla.

Dijo que es un ganador de esta forma: “Quiero ganar y ustedes lo saben, soy ganador no porque gane mucho, sino porque me resisto a perder, soy un ganador y no hablo mediocridades, sabiendo que hemos dejado ir dos torneos”, dijo Campos.