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Jefferson Brenes estaría a punto de salir de Saprissa

Jefferson Brenes, una de las figuras de Saprissa, está cerca de salir al fútbol internacional

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Por Eduardo Rodríguez

Jefferson Brenes ha tenido un arranque de semestre sensacional con el Deportivo Saprissa, prueba de eso es que es el actual goleador del campeonato nacional con cuatro tantos; sin embargo, estaría cerca de salir al fútbol internacional.

Brenes viene de anotar un doblete en la visita de los morados al Lito Pérez de Puntarenas, además de otros dos en el pasado juego en la Cueva, cuando los de Tibás se impusieron al Cartaginés.

15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Brenes se iría del Saprissa para jugar en Indonesia (Jose Cordero/José Cordero)

Según reveló ESPN, el mediocampista del Monstruo tendría todo listo para irse al Bhayangkara de Indonesia.

El volante estaría viajando en las próximas horas hasta Asia para hacer las pruebas médicas y realizar la presentación oficial, reveló el medio mencionado.

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Jefferson viene de un periodo en el que ha sido muy cuestionado tras asumir la camiseta número 10 del equipo; no obstante, ha venido mejorando mucho su rendimiento, al punto de ser una de las piezas claves de Hernán Medford en este arranque demoledor de Saprissa, en el que solo sabe ganar por el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, siendo la Recopa ante Herediano el único fallo que han tenido en el presente semestre.

La Teja intentó conocer la posición de Erick Lonis, encargado de la parte deportiva del Monstruo, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta para conocer más información sobre el futuro del volante tibaseño.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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