¿Jefferson Brenes tenía razón? Otra vez Saprissa se cayó con los cambios

Saprissa volvió a pecar cuando menos lo necesitaba y dejó escapar puntos que le permitían acercarse al liderato. José Cordero. (Jose Cordero)

Saprissa dejó escapar en el último suspiro la victoria ante el Santos, que habría dejado al Monstruo aún en lucha por el liderato o al menos pensando que tenían bien amarrado el segundo lugar de la tabla.

Una vez más Saprissa se cayó con los cambios, como en el Fello Meza cuando iba ganando 1-0 y después de los cambios de José Giacone los morados terminaron perdiendo 2-1, lo que hizo resonar de nuevo las palabras de Jefferson Brenes, el 26 de octubre pasado, cuando, después de la derrota ante los brumosos, el volante cuestionó la actitud de algunos de sus compañeros.

LEA MÁS: Jefferson Brenes hace explotar el camerino morado con frase durísima contra sus compañeros

“Es doloroso, la verdad. Da cólera ver algunas actitudes dentro del terreno de juego; tenemos que decirnos las cosas en el camerino, porque no se puede entrar con una actitud pésima. Creo que eso nos cuesta el partido. Lo que más molesta es que estábamos manejando el partido, pero bueno, hay que pasar la página, aunque da rabia la actitud de algunos compañeros”, manifestó molesto.

Jefferson no dijo nombres, pero ese día entraron de cambio Youstin Salas, Javon East, Luis Díaz y Fabricio Alemán. El primero entró cuando Saprissa todavía ganaba 1-0, el resto con el partido empatado.

Contra Santos ingresaron de cambio, otra vez Youstin Salas, Fidel Escobar, Joseph Mora, Ariel Rodríguez y Gino Vivi.

Para los aficionados morados, las palabras de Jefferson Brenes (6) fueron acertadas. Mayela López. (Mayela López)

Eco

Para el aficionado morado Jordy Morera, las palabras de Brenes hicieron eco para los siguientes partidos que disputó Saprissa contra Comunicaciones, Alajuelense y Pérez Zeledón. Para el encuentro contra Santos, este aficionado cree que los cambios cobraron factura y siente que el equipo se confió por el resultado.

“Nunca había visto un jugador tan molesto como Jefferson Brenes y siento que sus palabras hicieron el efecto esperado, pero no entiendo cómo no pudieron dar la talla en un partido que tenía que ganar.

“Lo que dijo Jefferson está bien, hay jugadores que no dan talla, que ya no tienen sentido mantener en el club, no marcan diferencia y no ha sido la mejor gestión de Sergio Gila, con respecto a los fichajes”, afirmó.

LEA MÁS: ¿Cómo le apagaron la sonrisa al Saprissa? Esto reveló referente del Santos de Guápiles

Para Morera, a algunos futbolistas les está quedando grande la camisa y ahí acuerpa lo que expresó el jugador saprississta.

“Sergio Gila vive de la renta de Ángel Catalina y su mejor fichaje ha sido Luis Díaz, porque con los demás no la ha pegado. Hay jugadores que no quieren esforzarse, como Ariel Rodríguez o Ulises Segura, Youstin Salas no es el mismo que estuvo en la Selección y ni juega bien como suplente.

“La verdad, estoy cansado de que se hacen fichajes de jugadores que son morados, porque en su momento quizás rindieron, pero por ejemplo, Deyver Vega no es nada con respecto a lo que se prometía, igual que Óscar Duarte”, añadió.

Para los aficionados morados, Ariel Rodríguez está en deuda en la presente campaña. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Otra cosa

Para Steven Bolaños, morado de hueso colorado lo que ocurrió en el juego ante Santos, fue más por pecados del técnico José Giacone.

“Lo que pasó ayer (domingo) va más allá de la actitud de los jugadores, siento que Giacone se equivocó con los cambios, porque apenas salió Brenes (por Youstin Salas) se cayó el equipo, fue como si sacara a la mayor parte del equipo.

“Siento que en este caso no fue un tema de actitud, creo que se manoseó tanto el equipo que lo debilitó, me parece a mí”, afirmó.

Para este fiebre, hay jugadores que están bajos de nivel, pero cree que con una lectura correcta de los cambios, el partido se hubiera mantenido.

“Siento que el entrenador se relajó con el 3-1, hizo cambios pensando que el partido estaba cerrado, así lo pensamos los aficionados, pero Santos fue más inteligente”, añadió.

LEA MÁS: ¿Es posible el liderato? Esto dicen los jugadores de Saprissa sobre la cima del torneo

Para este morado, las declaraciones de Brenes hace unos días fueron completamente acertadas.

“Comparto plenamente lo que dijo, siento que actualmente es el único jugador que tiene pantalones para exponer los problemas que todos sabemos que hay en el equipo y nadie se animaba a decir.

“Luego de eso, Mariano sale diciendo que todo se resolvió, pero acá creo que hay jugadores que no están dando la talla y él expuso un problema que los jugadores piensan que nosotros no vemos”, afirmó.

Para Bolaños, jugadores como Youstin Salas no está jugando como debería y esa falta de minutos no le permite recuperar su nivel.

“Hay jugadores que no deberían estar, como (Eduardo) Anderson, Ariel (Rodríguez) es uno menos, sinceramente, y también tenemos otro problema, que contamos con una planilla limitada. No hay banca, si se lesiona Mariano (Torres) no hay quién lo supla, los mismo pasa con (David) Guzmán.

“Los refuerzos en vez de aportar quedaron debiendo, (Deyver) Vega no lo ha logrado y (Óscar) Duarte fue más un tema mediático, porque llegó a reforzar una zona en donde no se necesita. Ahorita necesitamos más delanteros y (Gino) Vivi no lo ha hecho mal, no ha anotado, pero se lo está comiendo la ansiedad por no hacer goles y por eso se equivoca, pero de los refuerzos, es el único que rescato”, expresó.