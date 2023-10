Jesús Godínez mostró raspón que le hizo algún jugador de Alajuelense

El delantero del Club Sport Herediano, Jesús Godínez, fue a la zona mixta del estadio Alejandro Morera Soto con un rasguño en la frente sobre el costado izquierdo y expresó que era una marca del partido.

Jesús Godínez muestra herida que se hizo en partido contra Alajuelense

Godínez tuvo una buena participación en el partido y se cruzó varias veces con sus rivales y en alguna de las jugadas, le hicieron la herida, pero ni se dio cuenta en el momento.

“La verdad es parte del fútbol, en algún momento alguno me debe haber rasguñado o golpeado; honestamente, no me di cuenta, no sabría decirte quié,n pero sí es marca del partido”, dijo el delantero florense.