El técnico de Herediano, Jeaustin Campos, dice que lo del árbitro Keylor Herrera fue un circo

El entrenador de Herediano, Jeaustin Campos, expresó este sábado, luego de la derrota ante Alajuelense 1 a 0, que el árbitro Keylor Herrera montó un circo y que estuvo muy recargado hacia el cuadro local.

Con la derrota el Team ve lejana la opción de disputar el liderato al final de las dos vueltas.

Jeaustin se quejó del arbitraje pero también dijo que Alajuelense fue justo ganador. (Jose Cordero)

Campos dijo eso cuando le preguntaron por la expulsión de Fernán Faerron.

“No he visto el video, no puedo emitir un criterio, pero la primera que le hacen a él fue una agresión sin pelota; a Faerron lo expulsó un expulsado, pero del árbitro no quiero hablar, armó un circo, muy cargado, me da vergüenza decirlo. Incluso, en la jugada del tiro libre, hay situaciones, explicó.

Por dicha, Jeaustin dijo que no quería hablar del arbitraje, porque siguió. “Es que así es muy fácil pitar, , el circo te aplaude y sales como los grandes, pero eso no me toca a mí, eso le toca a Jafet Soto y a Robert Garbanzo, lo mío es el fútbol, pero incidió mucho en el desarrollo moral que pudo tener el partido”, expresó Campos.

Y cuando le insistieron en que fuera más específico en lo que quería decir, manifestó:

“Creo que hoy la jugada del tiro libre, para mí no era, faltas que por allí se inclinaba más la balanza, son detalles que te van metiendo, una jugada que se pita otra no, pero siento que sí colaboró mucho a esas cosas. Espero que el miércoles tengamos un buen arbitraje, ojo, no por el árbitro perdimos, Alajuelense fue superior a nosotros y fue justo ganador”, dijo.