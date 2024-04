Joel Campbell confiesa que por fin encontró algo que le había hecho falta

Joel Campbell, delantero de Liga Deportiva Alajuelense, recibió elogios por parte de su técnico Alexandre Guimaraes tras terminar el partido 0-0 ante Cartaginés.

Campbell manifestó que trabaja fuerte para dar lo mejor en cada encuentro, sin embargo señala que el fútbol es impredecible.

“Me siento bien como siempre lo digo, los niveles siempre suben y bajan, los partidos siempre cambian y el fútbol es impredecible, hay que seguir siempre confiando en mi talento, en el don que Dios me dio.

“Sé la clase de jugador que soy, la clase de persona que soy, probablemente en el siguiente partido pueda jugar bien, pueda jugar regular, pueda jugar mal, yo trabajo para jugar bien todos los partidos pero sabemos que eso cuesta mucho”, señaló el delantero al concluir el encuentro contra Cartago.

Joel señaló que está tranquilo sobre todo porque encontró la picardía que lo caracteriza.

“Al que trabaja y obra para bien las cosas siempre van a llegar, entonces estoy tranquilo, confiando en mi talento en mis compañeros que siempre me apoyan; siempre trabajo para darle lo mejor al equipo, creo que en los últimos partidos me he sentido sumamente bien, he encontrado esa picardía que me ha dado a conocer y bueno vamos retomando para hacer lo mejor posible”, señaló.

Guimaraes señaló que Campbell ha mejorado su rendimiento y ante el partido contra Cartago lo mandó de titular.