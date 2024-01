Joel Campbell hizo enojar a los morados con sus palabras y estos le contestaron dejándolo mal parado

Joel Campbell comenzó tirando y no solo penales, en el torneo de clausura 2024. (Jose Cordero)

Tal parece que el segundo torneo de Joel Campbell vestido de rojinegro va a estar más picante que el primero, no solo dentro de la cancha, fuera de ella también.

Apenas este viernes, luego de su debut en este torneo de clausura 2024, Joel ya hizo enojar a los morados con sus declaraciones al decir que el famoso ADN ganador del que tanto presumen en Saprissa, no existe y estos, ni lerdos ni perezosos le contestaron dejándolo un poco mal parado.

Joel atendió a los medios de comunicación tras el partido en que Alajuelense venció a Sporting 1 a 0 con un gol de penal suyo y allí, dio las polémicas declaraciones.

“Lo voy a decir con todo respeto y sinceridad, el ADN en el fútbol no existe, lo que existe es el compromiso, yo creo que los jugadores si están comprometidos con el equipo, los resultados van a llegar. Si usted me pregunta por los jugadores del City, ninguno ha estado en las ligas menores, el ADN no existe, pero sí el compromiso con una institución, el jugador que llegue debe tenerlo y eso es lo que lo que lo va a llevar a los objetivos grupales.

“Lo ADN el que lo quiera creer que lo crea, está en todo su derecho, pero en el fútbol internacional muy pocas veces se ven jugadores de la casa”, aseguró Joel.

Por supuesto que estas declaraciones hicieron eco y de inmediato, varias páginas saprissistas empezaron a compartir entrevistas de hace un año y hasta más tiempo, en donde el delantero hablaba del ADN morado.

Joel Campbell dice que el ADN en el fútbol no existe

Un ejemplo de eso es una entrevista que dio Joel hace poco más de un año, previo a la participación en el Mundial de Qatar, a Deportes Repretel para su especial “Acceso total”. En esa ocasión, el 12 manudo, dijo como tantas veces, que quería jugar en Saprissa y habló de esa esencia que hay en Tibás.

“- ¿Existe un ADN morado?”, le preguntaron.

“Sí y el ADN morado es ganador y yo me considero una persona ganadora. He cumplido todo lo que me he marcado en la vida y yo creo que mucho de eso se debe a todo lo que se enseña en Saprissa”, dijo Campbell en aquel momento.

Una declaración que ahora cambió, obviamente por su compromiso con Alajuelense pero que a estas alturas le empieza a jugar en contra, apenas al inicio del campeonato.