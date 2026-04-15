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Joel Campbell y Ronald Matarrita terminan contrato en Alajuelense y Carlos Vela contó qué habló con los dos

Joel Campbell y Ronald Matarrita finalizan sus contratos con Alajuelense a finales de junio. ¿Qué pasará con estos jugadores?

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Por Yenci Aguilar Arroyo

En Alajuelense, además de buscar la clasificación a la siguiente fase del torneo también se preocupan por ajustar las diferentes piezas del equipo.

Hace unos días, los leones dieron a conocer la renovación de Fernando Piñar y Ronaldo Cisneros y el gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela se refirió a algunos casos que han generado expectativa entre la afición.

El mexicano habló propiamente de Ronald Matarrita y Joel Campbell, quienes finalizan sus contratos con el equipo rojinegro, a finales de junio.

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Sporting vs. Alajuelense
En Alajuelense aún no definen el futuro de Joel Campbell. Foto: Albert Marín. (albert /Albert Marín)

“Es importante como todos”

El fin de semana, en el estadio Puente Piedra, Vela habló con Deportivas Columbia, sobre la situación del delantero liguista.

“Con Joel se ha tenido muy buena comunicación, es importante como todos, conseguir los objetivos deportivos y Joel es pieza importante para buscar obtenerlos.

“Después veremos con las decisiones que están pendientes. Joel es un tipo maduro, cuento con el privilegio de conocerlo hace años y tenemos una relación abierta y estamos enfocados en lo deportivo y en alcanzar los objetivos del equipo”, afirmó.

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Sobre la situación de Matarrita, esto dijo el dirigente erizo.

“Ha tenido un buen rendimiento tanto en el semestre pasado que fue pieza importante para los dos campeonatos y en este lo mismo, es un titular y con rendimiento se ha ido ganando la continuidad”, añadió.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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