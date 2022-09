Johan Venegas fue tajante sobre las quejas de quienes no lo quieren en la selección

Johan Venegas ha sido de los más criticados tras el partido ante Corea del Sur. (Alonso Tenorio)

Luego del amistoso del viernes, en el que la Selección de Costa Rica empató a dos ante su similar de Corea del Sur, uno de los más señalados fue el delantero Johan Venegas.

Al atacante de Alajuelense le tiran por una opción muy clara que tuvo frente al marco, ya que por darle muy por debajo a la pelota, esta se fue sobre la portería. De haber anotado, hubiera sido el 3-1 a favor de la Tricolor.

Señalamientos de aficionados, periodista y hasta memes aparecieron tras la mejenga, cosas a las que el Cachetón no les da mucha importancia, aunque reconoce su error.

“Obviamente uno nunca quiere fallar una jugada de esas, uno siempre como delantero desea anotar, quiere anotar más con la Selección, pero pasó así. Sé que por lo más mínimo que vaya a hacer, cuando falle, se me va a tachar aún más, se va a hacer más grande.

“Siempre he tenido críticas, desde que comencé mi carrera. Creo que uno como profesional debe de ser muy tolerante. También saber qué cosas escuchar, qué cosas no, qué críticas recibir y qué críticas vienen con otro sentido, pero al final es parte del paquete que viene con la carrera”, le dijo al periodista Yashin Quesada en Corea.

Para Venegas, muchos se centran únicamente en un error, dejando de lado sus números, los que para él son buenos, ya que en este torneo ha hecho cinco goles con los manudos en nueve partidos jugados.

El increíble fallo de Johan Venegas, estaba para un golazo pic.twitter.com/3d8xZ1fAZD — TD Más (@tdmas_cr) September 23, 2022

“Si usted ve las estadísticas, al final eso es lo que habla, creo que me siento bien, físicamente estoy muy bien. Hago goles con el club también y obviamente que me he caído, me he levantado y voy a seguir trabajando.

“Voy a seguir construyendo cosas mejores de las que ya tenía. Entonces es tener calma, paciencia y seguir trabajando, que al final esto es trabajo. Entre más trabaje uno, más suerte va a tener”, añadió.

Luis Fernando Suárez no ha colocado a Venegas en un puesto específico en la Sele, a diferencia de la Liga, en donde juega más por el costado.

“Yo siempre lo he dicho, voy a jugar donde el profesor así lo requiera, creo que al final es entender el rol que uno tiene dentro de la Selección Nacional, es entenderlo y cuando toque la oportunidad es dar lo mejor de uno. En algunos momentos las cosas van a salir bien, en otros momentos no”, añadió.

Venegas es un futbolista metido en el ojo de la polémica, tanto en la Sele como en la Liga, una situación de caos con la que le ha tocado lidiar casi desde un inicio.

