Lo bueno y lo malo del funcionamiento de la Selección de Costa Rica ante Corea del Sur

Costa Rica sacó un empate a dos en Corea del Sur que dejó buenas sensaciones y sabor de boca por lo visto de manera global, pero eso no borra que no todo fue miel sobre hojuelas.

Más allá de las tortas puntuales de Esteban Alvarado, Johan Venegas o alguna de Francisco Calvo, la Sele tuvo distracciones serias atrás en varios momentos puntuales y regaló 35 minutos de partido.

Por otro lado, se vio con buena dinámica en ataque y movimientos a espaldas de los delanteros que alimentaron el juego ofensivo.

Marvin Solano, técnico nacional, analizó lo bueno y lo malo de lo visto ante los coreanos.

Lo bueno: Más velocidad y variantes

*Fue un muy buen ensayo, algo cercano a lo que se va a encontrar en la Copa del Mundo, eso es algo muy bueno en lo que se saca del partido y su exigencia.

*Costa Rica demuestra que tiene un modelo de juego, claro y establecido, que lo repite, es un equipo que se defiende bien y que quizás es un equipo más dinámico. La incorporación de los jóvenes le ayuda a tener más ida y vuelta con extremos que bajan y suben.

*Vimos la base de lo que es la selección en ofensiva, con jugadores rápidos, me gustó mucho lo de Joel Campbell jugando atrás de Anthony Contreras. Mostró mucha madurez y que es un muy buen enlace, le vi una faceta de jugador más maduro, casi jugando como un diez.

*Se mostró una evolución en el manejo de las jugadas de contragolpe, ha sido mejor en eso, el primer gol es una muy buena transición .

*El fogueo es muy útil para que algunos jugadores entiendan que estos partidos a nivel internacional se juegan a un ritmo diferente, la dinámica es muy diferente a los partidos de acá.

*Los jóvenes independientemente del rendimiento en la cancha mostraron una muy buena actitud y personalidad, no se mostraron ansiosos ni nerviosos en términos generales.

Lo malo: Despistes pueden salir carísimo

*Para no sufrir tanto, cuando se juegue con un equipo que tenga más efectividad, si se cometen esos errores de perder el balón en salida vamos a sufrir mucho. Tienen que enfocarse un poco más al ataque, porque no alcanza solo con defensa, hoy alcanzó, pero equipos como Alemania y España tienen mayor eficiencia a marco. Costa Rica tuvo cerca de nueve pérdidas de balón en medio campo.

*Debe haber más movilidad cuando ganamos el balón, a veces se pierde porque un jugador trata de trasladar más para ver a quién se la da. Esa conversión, defensa -ataque debe trabajarse más.

*Hay que mejorar en la posesión del balón, no recargar todo el trabajo en lo que la defensa aguante, se sufre mucho y puede ser que no alcance.

*Hasta el minuto 36 se hizo la primera jugada de peligro, si juegas ante un equipo de mucha efectividad para ese momento ya te mete tres y se termina el partido. Hay que mostrarse más.

*Al salir Joel, el equipo quedó sin enlace entre la media y la ofensiva, lo que deja aislados a los de arriba y los obliga a bajar mucho más.

*Esteban Alvarado entró muy ansioso, lo he visto hasta entrar en partidos de cambio y hacerlo muy bien, pero ante Corea se vio ansioso. El gol es una desatención, a veces los arqueros se equivocan, hasta los grandes, sé que es un muchacho fuerte que se recuperará de esto, no me preocupa tanto.

