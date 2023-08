Johan Venegas regresó con la pólvora encendida y hasta con un regalito para su mamá

Johan Venegas entró a la cancha junto con su mamá, Rita Ulloa (JOHN DURAN)

Johan Venegas cumplió este viernes su segundo partido de la temporada con Alajuelense al superar una lesión que lo alejó del inicio del Apertura 2023 y lo hizo puras tejas.

El Cachetón lleva dos goles en dos mejengas en este torneo, luce en la forma que esperan muchos manudos, con la pólvora encendida y lleno de confianza frente al marco.

Anotó el domingo 13 ante Pérez Zeledón, en el estadio generaleño, y luego, este viernes, marcó el segundo pepino en la victoria 3-0 ante San Carlos, en el estadio Morera Soto

Este viernes, incluso, tuvo un motivo adicional para ponerle el doble, pues su mamá, doña Rita Ulloa, lo estaba viendo desde la gradas de la Catedral, como parte de la invitación que los rojinegros hicieron a las mamás por el Día de la Madre.

El ariete, además, se sacó un clavito de anotar con su madre presente, pues el torneo pasado la Unafut la invitó a un partido contra Puntarenas en el estadio Lito Pérez, pero en aquella ocasión los rojinegros cayeron 1-0.

“Todo fue una sorpresa hasta que salimos ahí al túnel y nos dimos cuenta y fue una alegría enorme”, dijo el atacante sobre el lindo momento.

“Lo llena a uno de motivación, de querer hacer las cosas bien para que ellos puedan disfrutar del partido y regalarles una victoria”, agregó sobre el contar con su familia en el estuche.

Tomando ritmo

Johan Venegas marcó el segundo gol de Alajuelense este viernes ante San Carlos. (JOHN DURAN)

Enfocado en su momento deportivo, Venegas afirma que esperó tanto tiempo para regresar puras tejas, pero ya todas las broncas quedaron atrás y está totalmente enfocado en lo deportivo.

“Me siento bien, conforme pasen los partidos voy a ir poniéndome más a ritmo”, comentó.

Johan no solo ha tenido los goles de su lado, sino que ha estado haciendo buenos movimientos y ha mostrado un buen entendimiento con Joel Campbell.

“Obviamente, todavía hay mucho por ganar en ritmo de juego y en la forma física, pero me he sentido muy bien, con mucha confianza. El respaldo de los compañeros ha sido importante, así como la confianza del cuerpo técnico, es motivante que en este regreso las cosas se me estén dando de buena manera, pero muy contento con el regreso.

“Creo que el funcionamiento del equipo y todo lo que se practica durante la semana se refleja; gracias a Dios me ha tocado estar ahí, poder anotar, pero nada de eso sería posible sino es por mis compañeros y el juego de cada uno de ellos. Toca seguir trabajando y mejorando pues queda mucho torneo”, comentó a los medios.

¿Volver a la Sele?

Venegas fue el goleador del torneo el campeonato pasado con 16 tantos y en la pretemporada manuda también estuvo muy certero ante el marco hasta que una lesión muscular lo dejó afuera.

Otra frase del Cachetón que también dio de qué hablar fue sobre la Selección de Costa Rica y su posibilidad de regresar tras la salida de Luis Fernando Suárez del banquillo, quien lo dejó de lado en las últimas convocatorias.

Un buen nivel y marcar goles como acostumbra es la clave para regresar, oportunidad que reconoce le ilusiona si se pudiera dar de vuelta.

“El sueño de cualquier jugador es representar al país y estar en la selección, uno siempre tiene esas ganas de estar ahí”, indicó.