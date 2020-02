“Mi familia ha sido importante, Dios que no me ha dejado caer, esto es por mi familia. Desde que falleció mi abuelita (hace 15 días) he venido anotando y eso me hace feliz porque ella veía los partidos, padecía de Alzheimer ,pero no se le olvidaba que tenía un nieto que jugaba fútbol y sacaba el rato para ver los juegos, entonces, es una especial dedicatoria para mi abuela”, señaló el jugador de 32 años.