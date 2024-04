Jonathan McDonald explota contra la Unafut y hace esta advertencia

Jonathan McDonald afirma ser víctima de un incidente racista en Liberia. (Prensa de san Carlo)

Jonathan McDonald denunció este miércoles que fue víctima de racismo durante el partido entre Liberia y San Carlos en el estadio Edgardo Baltodano, pero lo que más le indignó y decepcionó según dijo fue la tibia repuesta de la Unafut y del cuarteto arbitral.

Cuando el atacante de los Toros iba a salir de cambio a los 67 minutos, denunció que unos aficionados se empezaron a meter con él y a hacerle gestos como de mono, situación que denunció a los árbitros y al comisionado de Unafut en la mejenga.

En el estadio por el alto parlante, se pidió que no hicieran ese tipo de gestos y se inició el protocolo antiracismo, la pretensión del atacante era que no se reanudara el partido hasta que sacaran del estadio a quienes lo ofendieron, tal como se hizo hace unas semanas cuando el delantero de Alajuelense Joel Campbell vivió la misma situación en un partido en Pérez Zeledón.

Para esta ocasión no se actuó igual, el Big Mac afirma que el árbitro lo presionó para que se quedara tranquilo, se fuera a sentar y continuara el partido, al igual que el comisario de Unafut. En las tomas de FUTV se ve a las personas que Jonathan señaló y al encargado de Unafut diciéndole que se quedara tranquilo para seguir el duelo.

En medio partido, Jonathan le dijo al delegado que cuál era la diferencia según se escuchó en la transmisión ¿Qué aquel era un partido de Alajuelense y este de San Carlos? Y luego se fue a sentar con cara de decepción.

Este encuentro se detuvo al menos por 5 minutos, cuando el jugador sancarleño reclamó lo que pasaba.

Al finalizar el choque en declaraciones a Teletica Radio, el jugador fue más allá y dijo estar muy decepcionado del actuar de Unafut y que con él no volvieran a contar para promocionar campañas contra el racismo ni ninguna otra.

“Si te metes, te expulso (le dijo el árbitro Benjamín Pineda para que siguiera el partido), no me importa, le dije, porque eso no puede pasar, ya después me devuelvo, levanto la cabeza y veo a los aficionados de ese sector lo que están haciendo. Vi a dos claro y específico, que fue al que denuncié yo y que si él quiere nos vayamos a pleito legal, eso no me importa”.

“Yo ya a Unafut no les creo, hoy me defraudaron totalmente con el accionar, estoy totalmente decepcionado del actuar de ellos. En próximas campañas, no, no, no cuenten conmigo, no me voy a poner la camisa, sea la publicidad que sea, sea lo que vayan a hacer no lo voy a hacer”, dijo.

En redes sociales el jugador recibió el apoyo de amigos, jugadores y aficionados por la situación.