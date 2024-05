Mecánico armó un jeep desde cero para cumplirle el sueño a su papito

Iván Zúñiga armó un Jeep militar 1977 desde cero, acá junto a su esposa, Carolina. Foto: Cortesía.

Iván Zúñiga Rodríguez es de esos mecánicos que disfrutan tomar un chuzo y armarlo desde cero, pieza por pieza, dándole vida a una visión que se formó en su cabeza hasta tenerla rodando en la calle.

Luego de un año dándole forma a un Jeep 1977 CJ7, este vecino de San Juan de Dios de Desamparados pudo darle vida a un chuzo que tenía mucha ilusión de ponerlo a andar, no solo por él, sino para cumplirle un deseo y anhelo a su papá.

Antes de partir de este mundo, el tata le dijo a su hijo que esperaba poder subirse en la nave y darse una vueltita para vivir la experiencia de un proyecto al que le pusieron tanto cariño.

El Jeep militar 1977 de Iván Zúñiga es bastante piropeado. Foto: Cortesía.

“Cuando yo empecé el carro mi papito tenía 89 años, yo lo arrancaba por las noches y él se venía con un bastoncillo, se le escapaba a mi mamá y cuando lo veía era que estaba detrás mío, me decía siempre: ‘Es que suena tan rico ese motor’, siempre me decía: ‘Ojalá no me muera con ganas de andar en ese carro’, estaba con esa idea.

“Cuando ya tenía el carro medio caminando, me decía: ‘Vamos a darnos una vuelta’, subimos a una montañilla y ahí anduvo con el carrillo completo, gracias a Dios lo pudo andar. No lo pudo llegar a ver ya terminado y todo, pero por lo menos se dio su vueltica. Siempre fue muy fiebre con los carros y motos, él era muy fiebre por los 4x4, es algo que me inculcó”, comentó Zúñiga.

Don Javier Zúñiga, papá de Iván, siempre deseó tener un Jeep así, otro motivo por el que el hijo buscó este tipo de vehículo para echarlo a andar.

El Jeep está igualito que las versiones de aquellos tiempos y hasta con detalles como armas de utilería. Foto: Cortesía.

“Eso es lo más bonito que me dejó este proyecto, haber podido salir con mi viejo y darnos una vueltita, ahora lo estoy disfrutando con mi esposa, quien también me ayudó muchísimo en el proyecto”.

Este desamparadeño consiguió la nave a finales del 2022 y terminando el 2023 lo terminó por completo, un proyecto que originalmente pensó sería más sencillo, pero luego se dio cuenta que era bien complejo, pero nunca desistió de sacarlo adelante a pesar de la fuerte inversión.

Iván Zúñiga armó un Jeep militar 1977 desde cero. Foto: Cortesía.

“Fui comprando todo por partes, la carrocería en un lado, el motor en otro, los diferenciales, todo por aparte y lo fui armando poco a poco. Le di muy duro, yo abro el taller a los 8 a.m., me levantaba a las 5:30 y me venía adelantar el carro, luego seguía en la noche.

“Cuando el taller estaba bajillo de trabajo me ponía a darle también. La temática fue el estilo militar, que me gustó el diseño. Prácticamente lo hice todo yo, desde pintura hasta el último tornillo, trabajos de soldadura. Con ayuda de mi esposa es que lo levantamos”, destacó.

Un detalle que sí fue variando mucho sobre la marcha fue el motor, el que originalmente tenía lo cambió hasta terminar con uno bastante potente.

Iván Zúñiga armó desde cero un Jeep 1977 CJ7

En el interior, el Jeep además es bastante cómodo. Foto: Cortesía.

“Yo no había sacado el carro a darle una vuelta y ya le había cambiado tres veces el motor, el primero que venía era como 2.500 y ya después me conseguí uno 4.000, posteriormente uno 5.700 y ya el que anda actualmente es uno 7.700, se mueve muy bien por dicha, anda muy bien”, destacó.

Otro de los puntos bonitos es el reconocimiento de las personas, quienes han visto en la nave un legítimo chuzo, por lo que al final queda la satisfacción de que todos los objetivos del proyecto se cumplieron.