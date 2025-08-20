Jonathan Moya volverá a vestirse de morado y blanco

Jonathan Moya, quien dejó Liga Deportiva Alajuelense este martes, ya tiene equipo en una liga de Asia y curiosamente, será vestido de morado y blanco.

Se trata del Al-Bukiryah de la segunda división de Arabia Saudita, cuyos colores son el morado y blanco, así como para hacer más irónica su salida.

Moya llega como futbolista libre, luego de un paso lleno de altibajos en el cuadro manudo y de un enfriamiento con la afición, tras una polémica acción en la que los mandó a callar.

En el juego ante Plaza Amador, por la Copa Centroamericana, Moya calló a la afición y generó anticuerpos. El jugador se disculpó al día siguiente pero eso, sin duda, marcó un rumbo diferente para el jugador.

Moya firmó por un año.