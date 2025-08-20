Deportes

Jonathan Moya volverá a vestirse de morado y blanco

Jonathan Moya será otra vez legionario en un país que paga buen billete

Por Franklin Arroyo

Jonathan Moya, quien dejó Liga Deportiva Alajuelense este martes, ya tiene equipo en una liga de Asia y curiosamente, será vestido de morado y blanco.

Jonathan Moya, Al Bukiryah, Arabia Saudita
Así anunciaron a Jonathan Moya. (Instagram/Instagram)

Se trata del Al-Bukiryah de la segunda división de Arabia Saudita, cuyos colores son el morado y blanco, así como para hacer más irónica su salida.

Moya llega como futbolista libre, luego de un paso lleno de altibajos en el cuadro manudo y de un enfriamiento con la afición, tras una polémica acción en la que los mandó a callar.

En el juego ante Plaza Amador, por la Copa Centroamericana, Moya calló a la afición y generó anticuerpos. El jugador se disculpó al día siguiente pero eso, sin duda, marcó un rumbo diferente para el jugador.

Moya firmó por un año.

