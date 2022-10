Jorge Hidalgo tiene 20 años en la órbita de Alajuelense, ¿Qué hizo por la Liga?

Jorge Hidalgo representó los colores de Alajuelense por muchos años. (Mayela_Lopez)

Jorge Hidalgo Vega es un dirigente que tiene más de 20 años en la órbita de Alajuelense, ya sea como directivo, consejero y hasta presidente entre el 2008 y el 2010, una figura que el liguismo tiene muy presente por diversos factores.

Este martes La Teja anunció que él opta de nuevo por la presidencia eriza junto a un movimiento denominado Transparencia Rojinegra y muchos fiebres no tienen del todo claro que sucedió durante su gestión y qué ha hecho por el club.

Para explicar un poco lo que fueron sus tiempos en la Liga y qué pasó en su gestión, hablamos con el periodista Luis Enrique Bolaños, quien se conoce al dedillo la historia manuda.

“Jorge Hidalgo llega a mediados del 2008 en una época muy mala para la Liga, de hecho los dos primeros torneos al inicio de su gestión el equipo no clasifica a la otra ronda y en los otros llegó a semifinales y una final, no ganó títulos porque su paso en realidad fue breve hasta finales del 2010 cuando llega Raúl Pinto a la presidencia.

“Él tomo decisiones impopulares como fue no recibir de vuelta a Wílmer López, él ya se había ido a Pérez Zeledón, la gente dice que fue quién lo sacó del equipo, pero no es así, fue que no lo recibió de vuelta y por eso de hecho Wílmer se retira en Carmelita”, comentó.

Bolaños afirma que aunque Hidalgo no ganó títulos, le logró dar vuelta a una situación muy brava en lo económico al reestructurar el club en esa parte y darle las bases a la gestión de Pinto.

“Él entra a la presidencia porque Rafael Alfaro vende, sin consultar a la junta directiva y por una cantidad de dinero muy baja, los derechos de formación de Bryan Ruiz al Genk (de Bélgica) cuando él se pasó al Twente (de Holanda) y eso provoca la salida de don Rafa.

“Don Jorge es quien trajo al ‘Popeye’ Herrera a la Liga e inicia un proceso de reestructuración interesante con figuras jóvenes (como Giancarlo Gónzalez, José Salvatierra y Marco Ureña), pero en lo deportivo no ganó mucho, su éxito según me dicen los socios fue la reestructuración financiera del equipo. Tomó decisiones para bajar costos y retirar a figuras que ganaban mucho”.

Jorge Hidalgo reestructuro un equipo joven por los problemas económicos que tenía la Liga al llegar.

Otro dato es que Hidalgo es quien decide traer a Óscar Ramírez a la dirección técnica y el primer título del Machillo se consigue 15 días después de que salió de la presidencia. Para ese entonces ya estaba Pinto, por eso no le cuentan el trofeo, aunque puso las bases para conseguirlo.

“Luego que dejó la presidencia se quedó un tiempo más como fiscal, me parece, por eso se le seguía viendo, hasta que dejó el equipo, me parece, para marcharse a la Fedefútbol”, explicó.

Años en la Liga

Mucho antes de llegar a la presidencia, ya Hidalgo estaba en la Liga y fue una figura importante en las presidencias de Rafael Solís y Rafael Ortiz contratando a fichas que dieron mucho al club.

“La gestión de Jorge no se puede reducir a lo que pasó cuando ya fue presidente, él en las directivas de Rafael Solís y de Rafael Ortiz, la época del tetracampeonato, fue una especie de gerente deportivo, cuando eso no se manejaba esa figura.

“Después que Iván Mraz sale de la Liga eran los directivos los que contrataban jugadores y Jorge Hidalgo era el que usualmente encabezaba las negociaciones en las épocas que llegaron Steven Bryce, Rolando Fonseca y muchos otros jugadores importantes, era la figura que negociaba con ellos, mucha gente lo recuerda y le tiene credibilidad por eso también”, dijo.

En el 2019 Jorge Hidalgo perdió la elección por la presidencia de la Fedefútbol de manera polémica. (Rafael Pacheco Granados)

Otro detalle que señaló fue cuando en el 2019 le peleó a Rodolfo Villalobos la presidencia de la Fedefútbol en unas elecciones que se tiñeron de polémica por la manera cómo se resolvieron. En aquel momento Hidalgo quedó muy decepcionado por el resultado.

“Fue quien puso cara a algo que mucha gente estaba pidiendo, fue muy raro la forma como perdió la elección, cómo se dieron las cosas, mucha gente quería a Rodolfo fuera. Fue incluso presidente interino cuando arrestan a Eduardo Li”, agregó.

El fútbol siempre le ha andado de cerca a Hidalgo, eso sí es claro.