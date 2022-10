¿Qué pasaría con Joseph Joseph si Jorge Hidalgo gana la presidencia de Alajuelense?

Joseph Joseph es una figura que en Alajuelense más allá de quién gane las elecciones, no quieren alejar (Prensa Alajuelense)

Luego que La Teja reveló este martes que el expresidente de Alajuelense, Jorge Hidalgo, encabeza un grupo que busca conseguir la presidencia de los manudos, surgieron muchas preguntas.

Una de las más repetidas es qué sucedería con el actual vicepresidente Joseph Joseph y quien se dice sería aspirante a la presidencia, si pierde la contienda ante Hidalgo.

Las dudas nacen porque el empresario es dueño de los terrenos en los que está el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense y muchos creen que de quedar fuera de la directiva, él se llevaría esos terrenos o colaboraría con el club de otra manera.

Alajuelense firmó un contrato firmado con Joseph en el que le cede los terrenos del CAR hasta el 2028 y la intención siempre ha sido renovar eso, según ha reconocido el propio empresario.

“Nosotros no somos dueños del CAR, Joseph no nos vendió el CAR, pero tampoco le debemos un cinco a él por eso, la figura se llama comodato; le presto, siéntese acá y espérese, pero no pasaría nada. Él es un tipo inteligente, brillante, vean sus negocios; sin embargo, en la parte deportiva le falta esa luz. El aficionado y los socios deben saber que hay unas raíces bien establecidas para gestionar el club y hacer un ejercicio estratégico financiero sin él.

“No estamos lanzándole una granada a Joseph, sino que nos estamos organizando para enfrentar al oficialismo y si ellos ponen a Joseph, pues vamos con él entonces y ahí veremos a ver qué pasa. La Liga no va a quebrar porque se vaya y no lo dice William Cordero, lo dicen los estados financieros de la institución”, indicó don William Cordero, representante del Movimiento en entrevista con La Teja.

En una entrevista en el 2020, el propio Joseph dijo que ese temor que “él se enoje y se vaya”, no es un fundamentado, pues dado el contrato de por medio, eso maneja de manera profesional.

“Esto no tiene ningún otro uso en ningún otro lado. Eso de que don Joseph se va a enojar y se va a ir, es muy poco probable que suceda. Hay un contrato donde ambas partes tienen sus obligaciones, la parte de la Liga es tener un proyecto serio de formación de jugadores como se ha hecho en los últimos 2 años y no veo que eso cambie”, dijo el vicepresidente.

Invitado a unirse

El grupo de Jorge Hidalgo está dispuesto a sumar a Joseph Joseph a su movimiento. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En el movimiento de Hidalgo, llamado Transparencia Rojinegra, afirman que no hay nada que temer, que en unas elecciones don Joseph sería solamente una de las dos opciones por las que pueden votar los socios erizos, pero que después de eso, si él gustara, hasta lo invitan a sumarse con ellos.

“A nosotros nos gustaría enormemente, mantener la mejor relación con don Joseph porque él es un hombre valioso, lo que hay que hacer es cambiar el entorno en el que él se habituó, se hizo parte de un grupo perdedor y traerlo a un ambiente diferente, fresco, distinto, adonde se acostumbre a tener otras metas y no los resultados negativos a los que se habituaron”.

“Con semejante infraestructura y ese cariño que él tiene a la institución, ¿cómo es posible que nosotros seamos tan inútiles o ciegos de no contribuir con semejante herramienta para tener los resultados deportivos que se quieren? El objetivo principal de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense es ganar, competir, eso se perdió, por eso creemos que don Joseph debería estar a la sombra de un grupo que tenga nuevas ideas y liderazgo. Don Joseph es una figura diferente, de todo nuestro cariño y respeto”, dijo Cordero a La Teja.

Se puede ser rivales en una elección, pero no entrar en una guerra innecesaria, ese pareciera ser el mensaje.