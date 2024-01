José Francisco Porras revela por qué el ADN del Saprissa se hace más fuerte con el tiempo

Jose Francisco Porras es de las voces autorizadas en Saprissa para hablar del ADN morado. (Albert Marín)

José Francisco Porras, secretario técnico y exportero del Saprissa, explicó muy bien por qué el famoso ADN del Monstruo cada vez se vuelve más fuerte.

Porritas habló largo y tendido de ese y otros temas en el pódcast de La Teja “La Cueva de morados”, que realizó su primer programa del año en la cancha del estadio Ricardo Saprissa, un chineazo para todos los tibaseños de parte de Ricardo Silesky, Yenci Aguilar y Johan Rojas, periodistas del espacio.

“Desde mi punto de vista, existe el ADN deportivo y familiar, que se transmite a través de los años en esta institución, y transmite muchísimos valores deportivos y de vida. La gente siempre decía que los jugadores de Saprissa eran diferentes, que Saprissa es categoría, clase y eso está demostrado por nuestros representanes.

“Vean a Evaristo Coronado, Vladimir Quesada y Víctor Cordero como jugadores y vean lo que ellos transmitían como caballeros, es lo que se muestra con el paso de los años”, comenzó diciendo Porritas.

El administrativo también aclaró cómo fue su primer contacto con el ADN del Monstruo.

“Cuando llegué en 1996 adopté actitudes y pensamientos de jugadores como Vladi, Evaristo, Rónald González, igual que ellos lo recibieron de ‘Chico’ Hernández, ‘Principe’ Hernández, Carlos Santana y Enrique Rivers, eso es intangible, no se puede tocar, pero sí sentir y vivir”, detalló.

Por eso, José Francisco se alegra de que, pese al paso del tiempo, ese sentimiento sea más fuerte en las nuevas generaciones, como en el caso de Warren Madrigal y de Manfred Ugalde, porque aunque este último juegue en Europa, no olvida dónde dio sus primeros pasos en primera división.

Porritas se mandó fuerte a responder porque en Saprissa el ADN es vital en los partidos. (Albert Marín)

Aficionado lo replica

Porras recalcó lo que más le gusta de ese sentimiento es que siempre sale a relucir en los momentos más rudos y que no solo aflora en los jugadores.

“El ADN no solo se transmite de jugador a jugador o de dirigente a dirigente de esta institución, también se lo han transmitido al aficionado, porque nosotros fuimos campeones en diciembre del 2023 y en enero del 2024 el primer aficionado que me encontré me dijo: ‘tenemos que ganar’; en el partido ante Puntarenas FC los morados me decían: ‘hay que ganar’, porque Saprissa es así, el mismo aficionado te ayuda a transmitir el sentimiento”, explicó.

Como buen caballero que es, Porritas resumió en pocas palabras por qué considera que en otros equipos, sin mencionar nombres, para no generar polémica, el ADN no se extiende tan rápido como en Tibás.

“Estoy seguro que el ADN sí existe y se transmite, pero lamentablemente en algunos lugares hay algunos corto circuitos que hace que se corte esa comunicación, no digo que acá (Saprissa) no haya sucedido, quizás pasó en algún momento, pero por lo menos tratamos de rodearnos de gente con la que se pueda revivir esto”.

José Francisco Porras actualmente es el secretario técnico del primer equipo masculino del Saprissa. (Albert Marín)

Sentimiento compartido

El exportero nos confesó que se sintió identificado con una frase de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, club con el que cree que, guardando la distancias, tienen en común.

La Cueva de los Morados: Con José Francisco Porras ¡EN VIVO!

“Recientemente vi un comentario de Carlo Ancelotti diciendo que el Real Madrid gana sobre la hora y dijo que es el ADN del Real, que no se deja vencer, igual es el Saprissa, me identifiqué tanto porque yo viví en la cancha perdiendo un 2-0 en un global, en el 89′ 2-1, al 90′+3 2-2 y en penales ganamos una final, eso no lo sentí en otros camerinos, solo en Saprissa”.