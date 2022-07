José Miguel Cubero: “De esto tenemos que levantarnos”

José Miguel Cubero fue enfático que los manudos deben mantenerse tranquilos en el tema mental. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense se llevó este jueves un fuerte golpe al perder la final de fase ante el Cartaginés en su propio estadio, ya que ahora tendrá que jugar dos partidos más para definir el título.

Más allá del sinsabor que significó no salir campeones este jueves, los jugadores de más colmillo de Alajuelense tienen más que claro que la final la tienen que sacar “de una u otra forma”.

“La parte mental es la más importante en este momento, hablar entre nosotros, levantarnos, hay veces los errores uno se los achaca mucho y sufre, pero de esto tenemos que levantarnos”, comentó José Miguel Cubero, uno de los jugadores de más experiencia de los rojinegros.

En la Liga pasaron la página de inmediato y este sábado tuvieron su último entrenamiento ante del juego ante los paperos, para luego publicar en sus redes sociales el mensaje: “Los leones estamos fuertes, convencidos y unidos”.

Para Cube, en el Fello Meza hay que salir con mucha confianza porque es una cancha en la que en este torneo les fue bien, con una victoria y un empate.

“Los jugadores de experiencia en el camerino tenemos que levantar, juntarnos con los más jóvenes y hacer un buen grupo, como lo hemos hecho durante el campeonato, así como pensar las cosas como son.

“Hay que dejar pasar lo malo, no pensar tanto en eso, hemos cometido errores. Me pasó en Heredia cuando me tocó botar un penal, uno a veces le da mucha mente a las cosas y si hay que sufrir se sufre, pero hay que dejarlo pasar, obviamente ser consciente de en qué se falló, porque al final lo más importante es lo que viene”, finalizó.

