José Saturnino Cardozo sorprendió cuando habló de la partida de Malcom Pilone a Alajuelense

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, se refirió a la salida del argentino Malcom Pilone, que se incorporó a Alajuelense para el torneo de Clausura 2026.

Luego de la victoria de los aurinegros en su casa ante Herediano, el entrenador sudamericano se mostró agradecido con Pilone y contó detalles de su salida.

“Lo de Pilone ya teníamos conocimiento, nadie toma decisiones sin tener una reunión con el presidente (Wilder Eusse), con Hanser (Zúñiga, gerente deportivo), siempre muy cercanos a ver el proyecto, a dónde queremos ir.

El técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo se refirió a la salida del argentino Malcom Pilone. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No somos de condicionar cuando un jugador tiene la posibilidad de crecer y estamos agradecidos cuando trabajamos juntos; fue un gran profesional, el sábado terminó el entrenamiento para despedirse de todos y lo vamos a extrañar”, afirmó.

Un partido difícil

Sobre el primer triunfo del equipo aurinegro, Cardozo detalló:

“Tuvimos paciencia ante un gran rival, nos sentimos contentos por una gran victoria, muy importante, porque le quitamos el invicto a Herediano, un gran equipo, que lo respetamos y sabíamos que sería un partido difícil, en donde no había que darle espacio al rival.

“En este momento trabajamos para ganar, hablamos con los jugadores porque debíamos volver a las bases y tener un partido inteligente para hacerlo.

El Municipal Liberia derrotó 1-0 a Herediano, este domingo. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

“Nos ayuda saber que los jugadores entienden perfecamente lo que buscamos y esto nos ayuda bastante para lo que se viene, trabajar de la misma manera en la que hemos venido haciéndolo, me pone contento por los muchachos”, comentó.

¿Qué opina el técnico sobre el trabajo del joven Sebastián Padilla, uno de los jugadores con más minutos en el club?

“Cuando me habló el presidente, don Wílder y me preguntó si me gustaba trabajar con los jóvenes, le dije que me encanta, me identifico con ellos.

“Sebastián se ha ganado su lugar a partir del trabajo, siendo humilde, trabaja silenciosamente, pero en el campo de juego habla bastante y tiene personalidad para jugar”, destacó el paraguayo.