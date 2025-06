Joseph Joseph envió un claro mensaje sobre el futuro del CAR si no es reelecto

Joseph Joseph habló del futuro del CAR y dejó un claro mensaje en caso de no ganar las elecciones del sábado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Joseph Joseph buscará la reelección de Alajuelense este sábado, durante la asamblea de asociados del club rojinegro y respondió una de las principales dudas que tienen los aficionados rojinegros.

El empresario encabeza la papeleta del oficialismo manudo y habló sobre el futuro del Centro de Alto Rendimiento (CAR), un proyecto que Joseph echó a andar en el 2020.

En la actualidad, el CAR funciona bajo la figura de un comodato, es decir, que es un préstamo que no se le cobra a la institución y su contrato está vigente hasta el 2026.

LEA MÁS: Era de Joseph Joseph en Alajuelense: mucho CAR y casi una década de fracasos deportivos

“Esa pregunta me la han hecho muchas veces. El CAR no es una condición para que yo llegara a la presidencia, no se hizo una inversión así a cambio de la presidencia de la Liga. El proyecto comenzó hace algunos años y yo llevo dos como presidente.

”Lo que sí guarda relación es que es un proyecto deportivo serio, bien manejado para que manejen ese ‘Ferrari’ y no queremos volver a prácticas del pasado que no fueron fructíferas para la institución y espero que el CAR esté muchos años", comentó en declaraciones a 120 minutos.

LEA MÁS: ¿Qué pasaría con el CAR si Joseph Joseph deja de ser presidente de Alajuelense?

¿Existe la posibilidad de venderlo a Alajuelense?

“Es claro de que no seré presidente para siempre, habrá un relevo y el comodato termina en el 2026 y está la intención de que continúe siempre, amparado a un proyecto deportivo serio, desarrollo integral. Actualmente está el colegio en donde estudian más de 80 estudiantes, el servicio de nutrición, sicología.

“Eso no está amarrado a si soy presidente. Venderlo no es una opción, hay que ser realistas, la Liga no está en la capacidad de comprar unas instalaciones así, creo que esta figura es la mejor y la más conveniente para la Liga, poniéndome en los zapatos de los asociados de la Liga”, comentó.