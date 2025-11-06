Joseph Joseph explica las verdaderas razones de la salida de Alexandre Guimaraes de Alajuelense

Joseph Joseph, presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, contó las razones por las cuales Alexandre Guimaraes dejó la dirección técnica del club.

Este jueves, el dirigente rojinegro dio una entrevista en Tigo Sports Radio y reconoció que le dolió la salida del entrenador, pero que era necesario un refrescamiento en el club.

“El cambio no se dio por la asamblea, porque eso se dio en junio, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que queremos es darle a la afición lo que tanto quieren y en ese momento se pensó que hacer un cambio iba a impactar positivamente, un refrescamiento, buscar nuevos métodos.

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense habló de la salida de Alexandre Guimaraes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“No me parece correcto entrar en detalles de por qué se fue, no tengo nada que reprocharle, muy contento con él y ha hecho una gran labor como papá con Celso (Borges)”, afirmó.

La relación de Joseph Joseph y Alexandre Guimaraes

Joseph reconoció que le dolió la salida de Guima y habló de la relación que tiene con el técnico.

Joseph Joseph tiene una buena relación con Alexandre Guimaraes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Me dolió, mi relación con Guima es buena. No son decisiones que uno quiere tomar, hubiera querido que tanto (Andrés) Carevic, Guima y ahora Óscar (Ramírez) se queden la mayor cantidad de tiempo, siempre queremos que así sea”, detalló.