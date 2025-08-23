Deportes

Jossimar Pemberton tuvo un encuentro de emociones luego de 8 meses sin jugar

El delantero de 32 años tuvo que hacer una pausa en su carrera porque había jugado con 3 equipos en una temporada

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Jossimar Pemberton volvió a las canchas luego de 8 meses de ausencia. Prensa Liberia.
Jossimar Pemberton volvió a las canchas luego de 8 meses de ausencia. Prensa Liberia. (Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)

Luego de 8 meses de espera, el delantero Jossimar Pemberton volvió a las canchas y por primera vez vistió los colores del Municipal Liberia, en el torneo nacional.

El jugador de 32 años entró de cambio en el partido ante Saprissa, del fin de semana pasado y habló de lo que sintió al volver a pisar el césped.

LEA MÁS: Jossimar Pemberton volverá a las canchas luego de 6 meses sin jugar: “es el reinicio de mi carrera”

“Fue larga la espera, pero Dios me dio fortaleza mental para aguantar el tiempo que estuve sin jugar y soy consciente de que el equipo anda muy bien, y la competencia es alta y eso es lo importante para el equipo, hay que seguir trabajando para ganarme un espacio en el once titular”, añadió.

¿Qué le pasó por la mente al saber que iba a jugar?

“Me puse a pensar en las fortaleza que tiene el equipo, la experiencia, la juventud y la humildad que hay en el plantel y lo importante que sería clasificar, ese es el objetivo y queremos avanzar a la segunda ronda”, destacó.

LEA MÁS: Saprissa y Liberia empataron en un partido en el que dos chamacos dieron la gran nota

Jossimar es un jugador experimentado y destacó el trabajo del técnico José Saturnino Cardozo.

“Es una leyenda, con una idea de juego muy interesante y siempre hay que mejorar ciertos detalles y en lo personal, estoy absorbiendo todo lo que quiere transmitirnos, porque es un gran entrenador”, afirmó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jossimar PembertonLiberiaCartaginésPuntarenas
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.