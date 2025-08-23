Jossimar Pemberton tuvo un encuentro de emociones luego de 8 meses sin jugar

Jossimar Pemberton volvió a las canchas luego de 8 meses de ausencia. Prensa Liberia. (Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)

Luego de 8 meses de espera, el delantero Jossimar Pemberton volvió a las canchas y por primera vez vistió los colores del Municipal Liberia, en el torneo nacional.

El jugador de 32 años entró de cambio en el partido ante Saprissa, del fin de semana pasado y habló de lo que sintió al volver a pisar el césped.

LEA MÁS: Jossimar Pemberton volverá a las canchas luego de 6 meses sin jugar: “es el reinicio de mi carrera”

“Fue larga la espera, pero Dios me dio fortaleza mental para aguantar el tiempo que estuve sin jugar y soy consciente de que el equipo anda muy bien, y la competencia es alta y eso es lo importante para el equipo, hay que seguir trabajando para ganarme un espacio en el once titular”, añadió.

¿Qué le pasó por la mente al saber que iba a jugar?

“Me puse a pensar en las fortaleza que tiene el equipo, la experiencia, la juventud y la humildad que hay en el plantel y lo importante que sería clasificar, ese es el objetivo y queremos avanzar a la segunda ronda”, destacó.

LEA MÁS: Saprissa y Liberia empataron en un partido en el que dos chamacos dieron la gran nota

Jossimar es un jugador experimentado y destacó el trabajo del técnico José Saturnino Cardozo.

“Es una leyenda, con una idea de juego muy interesante y siempre hay que mejorar ciertos detalles y en lo personal, estoy absorbiendo todo lo que quiere transmitirnos, porque es un gran entrenador”, afirmó.