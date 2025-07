Jossimar Pemberton volverá a las canchas luego de 6 meses sin jugar: “es el reinicio de mi carrera”

Jossimar Pemberton, delantero del Municipal Liberia está listo para volver a las canchas. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Jossimar Pemberton está a días de comenzar una nueva etapa en su carrera como futbolista y para él, regresar a las canchas es como un reinicio.

El delantero, de 32 años, fue contratado con el Municipal Liberia en diciembre del año pasado, para jugar el Clausura 2025, pero no pudo estrenar con el equipo aurinegro, debido a que en la temporada 2024-2025 jugó para Cartaginés (sumó minutos en el torneo de Copa) y Puntarenas.

Según el reglamento actual de la FIFA, ningún futbolista puede jugar en la temporada con tres equipos y por esa razón, el limonense tuvo que hacer una pausa a nivel profesional.

Pemberton siguió vinculado con los liberianos y entrenó de lleno con el equipo guanacasteco, por lo que en este momento participa en la pretemporada del club, de cara al Apertura 2025.

“Después de estar sin poder jugar, sin disfrutar del fútbol dentro de la cancha, ya se acerca el momento de tener nuevamente esa oportunidad. Me siento muy contento, muy feliz, agradecido con Dios, con mi familia que estuvo conmigo en todo momento, al igual que mis compañeros de equipo, mis amigos del barrio y otras personas que me dieron apoyo con un mensaje o con algunas palabras”, afirmó.

“Todos los días me presentaba a entrenar y cuando había un trabajo más específico, en donde se necesitaban a los jugadores que iban a ser tomados en cuenta para un partido, yo me apartaba”. — Jossimar Pemberton, delantero.

Sorprendido

- ¿Conocía de esta cláusula que le impidió jugar el semestre pasado?

No, yo la desconocía completamente. Sí había escuchado de algunos casos, pero me tomó por sorpresa, desconocía esa parte del reglamento y la verdad llegué a Liberia muy motivado, porque quería jugar y me costó procesar lo que pasó.

A veces oraba y me preguntaba por qué me pasaba esto y poco a poco lo fui asimilando. Mi esposa, Nancy y mi hijo Josyemerick, me apoyaron y por supuesto, el club y mi familia.

- ¿Cómo la pasó en estos meses?

Trabajando con paciencia, intentamos jugar con otros clubes, fuera del país, pero no se dio. Tuve que trabajar más mi salud mental, porque era difícil saber que iba a llegar el fin de semana y no podía jugar y gracias a Dios tuve personas que me ayudaron para no caer.

- ¿En cuáles ligas estuvo buscando?

Hubo opciones en la segunda división de Estados Unidos y en Panamá.

“Me siento bien”

- ¿En qué momento su carrera se encuentra?

La verdad es que me siento bien, o sea, estoy joven, tengo 32 años y creo que estoy empezando de cero.

He enfrentado algunas adversidades, pero debo tomar esta oportunidad, aprovecharla y demostrarme a mí mismo, a nadie más, no dudar de mis condiciones. Me siento más maduro y con la misma hambre de siempre. Si hay jugadores de más de 35 años que todavía pueden jugar y hacerlo bien, creo que yo también puedo hacerlo.

Tengo mis metas claras, pongo todo en manos de Dios, para hacerlo todo bien.

- ¿Siente que es una revancha?

No lo veo como una revancha, porque obligatoriamente tuve que quedarme fuera, creo que esto es como el reinicio de mi carrera. ¿Por qué? Porque a veces es bueno alejarse un poco de las cosas y está bien, aproveché para desintoxicarme un poco de las cosas negativas, disfruté más a mi familia y comencé a ver la vida con otros ojos.

Agradezco a Dios por lo que pasó, Él sabe por qué hace las cosas y ya pasé por esto. Estuve seis meses sin jugar, por otra circunstancia y ahora vuelvo con más fuerza. Esta es una enseñanza y sé que vienen cosas buenas para mí y mi familia.

- Usted estuvo en clubes como Alajuelense y Saprissa ¿Cree que le hizo falta jugar más con los morados?

La verdad es que sí, la gente me recuerda mucho por mi paso en Saprissa, pero era ficha de Guadalupe y al final hubo un interés de Saprissa por mi persona, pero no se dio y creo que si el préstamo hubiera sido más extenso, tal vez hubiera podido demostrar más y, a lo mejor, quedarme.

Siento que hice las cosas bien, mis compañeros de ese momento me lo agradecieron.

- ¿Qué le va a aportar a Liberia?

Mucho esfuerzo, experiencia, porque tengo cierto recorrido, verán a un Jossimar que no dará una bola por perdida y estoy ansioso por aportar.

- ¿Qué pasó en aquel partido Alajuelense vs Puntarenas, que muchos lo cuestionaron por un gesto que hizo con las manos? Algunos dicen que era la “S” de Saprissa.

De eso no quiero hablar, porque hubo gente que habló sin saber sobre lo que pasó realmente y prefiero no hacer polémica.

- ¿A qué le gustaría dedicarse en unos años?

En este momento tenemos un negocio familiar y más adelante me gustaría crear una academia, pero en este momento estoy concentrado cien por ciento al fútbol y enfocado en la pretemporada y deseando que inicie el campeonato.