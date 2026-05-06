Josué Quesada tuvo que ofrecer disculpas tras pleito con representante de José Saturnino Cardozo

En Teletica Deportes Radio de este miércoles, el representante de José Saturnino Cardozo, Luis García, intervino para hablar sobre la opción de que el paraguayo se convierta en técnico de la Liga Deportiva Alajuelense.

En el programa Teléfono Rojo de Josué Quesada de este mismo miércoles, el comunicador tuvo que salir a disculparse, debido a que García acusó a los de la mesa del programa de Teletica de afirmar que los manudos ya habían puesto dinero sobre la mesa por el técnico pampero, a lo que el comunicador y sus compañeros explotaron para negarlo; incluso, se trataron de mentirosos.

Josué Quesada y Andrés González vivieron momentos tensos con Luis García, representante de José Saturnino Cardozo (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

En el inicio del programa, tal y como habían negado los periodistas, el representante tenía razón y en efecto sí se había dicho lo de que los manudos habían puesto dinero, por lo que Quesada tuvo que ofrecer disculpas.

“Por lo que pasó esta mañana con Luis García, nos equivocamos todos, nosotros, lo digo como equipo; aunque no fui yo el que lo dijo, pero como equipo yo respondo por los que estábamos ahí; estoy seguro de que Sandival, Andrés y Eduardo también.

“Sí, se dio mal un dato; dijimos como equipo que la Liga había ofrecido un dinerito de más de lo que ofrece Liberia a Cardozo. Yo ya hablé con Luis García después del programa para arreglarlo inmediatamente y él reconoció su error por decirnos que éramos mentirosos y que, por trabajar en Teletica y ser socios de Saprissa, sintió que lo dicho era para desestabilizar a Liberia.

LEA MÁS: Esto decidió el Tribunal Disciplinario sobre el caso de Jorkaeff Azofeifa

“Si se hace un programa al aire, en alguna te va a pasar algo; es como caminar todas las noches por San José; alguna noche te toparás una pinta. Bueno, tanto salimos al aire que algo iba a pasar; a mí me han pasado miles, pero hace rato no me pasaba.

“Yo me exalté, él también; no es lindo que te digan mentiroso al aire, no es lindo que te incriminen de desestabilizar o te falten el respeto a tu periodismo. Hablé con Luis, que me dijo que decirnos mentirosos fue mal de mi parte y ustedes debieron aceptar la equivocación y no la aceptamos. Un abrazo a Luis García, es un tipazo”, mencionó.