“Yo siento que nadie me tenía en planes (ser titular), nadie me tiene la fe que yo me tengo, pero independientemente que nadie la tenga, la tengo yo que es lo más importante, y hay que seguir, no tengo que demostrarle nada a nadie, tengo que demostrarme a mí que puedo dar el máximo y aprovechar la oportunidad que el profe me dé”, comentó Golo en conferencia de prensa este lunes tras el entrenamiento en el Centro de Entrenamiento Saprissa, en Belén.