Juan Fernando Caicedo, delantero colombiano de Liberia, dice lo más lindo que encontró en Costa Rica

Juan Fernando Caicedo, delantero colombiano de Liberia, quien ha venido a darle fuerza y profundidad al equipo de Minor Díaz, contó en una conversación con La Teja qué ha sido lo más lindo que se ha encontrado en Costa Rica.

El cafetero será un jugador clave en el partido de este miércoles, en el que los Coyotes reciben a San Carlos. De ganar, los locales igualarían en puntos con Alajuelense en el cuarto lugar. Pero si los Toros se dejan los tres puntos, quedarán en el segundo puesto con 37, dos menos que Herediano y uno más que Saprissa.

Juan Fernando Caicedo se ha ganado el puesto en Liberia. (ML )

El partido corresponde a la fecha 12 del Clausura, la cual se completará la otra semana.

Caicedo se vino solo desde Colombia, a aventurarse en un proyecto del cual no sabía mucho e incluso pasó ocho meses de mucha incertidumbre, pues no podía conseguir los permisos de trabajo. Pero una vez que este salió, el delantero de 34 años se ha hecho un lugar en el once estelar con buenas actuaciones.

Caicedo dice que la gente de Costa Rica y la de Liberia lo han acogido de una forma especial y que se siente muy a gusto en nuestra patria con las personas.

“Me gusta su gente, son amables, saben tratar a las personas. Hablaba con mis compañeros y de tantos países en los que he estado, es donde creo que mejor tratan a las personas. Cuando hablo, se me asemeja mucho a estar hablando con gente de Colombia, son muy amables y eso ayuda mucho en una estadía”, destacó como lo que más le ha impresionado de Costa Rica.

“Ojo, eso no quiere decir que en otros países no me hayan tratado bien, en todos los lugares lo tratan bien a uno, pero aquí la gente es amable, es creo que donde mejor lo hacen en ese aspecto”, dijo el colombiano, muy sorprendido con la hospitalidad del tico.

Caicedo asegura que se ha acostumbrado bien a la ciudad, a las comidas, a la forma de ser del tico y eso facilita las cosas, pues vive solo. Todos los días habla con sus hijos y con su papá, pues su mamita ya falleció.

“Soy un tipo tranquilo, me ha tocado a hacha y machete, me ha tocado fuerte, debuté a los 16 años y en mi casa era complicado, por la región, pero por mi familia, mis padres, crearon un buen chico, un buen ser humano, que es lo más importante”.

En Liberia se está conformando un gran equipo, es una familia y mis respetos para el cuerpo técnico, Minor Díaz trabaja muy bien”, — Juan Fernando Caicedo, Liberia

Minor Díaz siempre confió en sus muchachos para vencer al Cartaginés. (Mayela López)

Dijo que llegó solo por seis meses y que solo falta esperar a ver si se queda o si el futuro le depara otros caminos. “Siempre a uno le gusta quedarse donde lo tratan bien, donde te sientas bien y donde te vaya bien, estoy contento. El tema de seguir no depende tanto de mí. Si me toca quedarme voy a dar lo mejor, si me voy estaré feliz de haber sumado una experiencia más y que, además, fue maravillosa”, comentó.

Y en cuanto a la comida, dijo que acá se come muy bien y que algunos platillos le recuerdan a su querida Colombia.

A morir

Caicedo sabe que el duelo ante los norteños se las trae y que deberán aplicarse al máximo para sacar los tres puntos y seguir optando por la clasificación y aunque se ha sentido bien, está seguro que aún puede dar más.

José Guillermo Ortiz, hoy en Grecia, fue su compañero en Deportes Tolima. (Jose Cordero)

“Seguro que puedo subir el nivel, pero a la gente se le olvida que en el ámbito deportivo, donde estamos nosotros, requerimos un tiempo de adaptación. Creo que me he adaptado bien, he jugado con golpes, con lesiones. La infraestructura es diferente, las canchas, los escenarios y eso requiere de esa acoplamiento, estoy muy contento de tener esa experiencia”.

Juan Fernando Caicedo le ha dado profundidad al ataque de Liberia. (ML )

Afirmó que ese tipo de detalles, como los estadios, marcan una diferencia con el fútbol colombiano.

“A mí me parece que la liga de Costa Rica es muy competitiva, tiene buenos jugadores.

“Si vemos la infraestructura, las formas de los estadios, Colombia es más avanzado, quizás la pasión también, son equipos más viejos y sabiendo que Colombia es un país más grande que Costa Rica, todo va de la mano”.

Juan Fernando, desde su llegada, ha demostrado su valía en el equipo de Liberia y se ha adaptado con éxito a la vida en el país. Sus elogios a la amabilidad de la gente y la calidad del fútbol local son un testimonio de su aprecio por la cultura y el fútbol costarricense.