Juan Gabriel Guzmán habló sin filtros del capítulo de los “vinitos” y explicó lo que pasó

El exvolante Juan Gabriel Guzmán, recordado por su paso por Alajuelense, Saprissa y Pérez Zeledón encontró en Estados Unidos un nuevo camino lejos de las canchas, marcado por la familia y un cambio personal profundo tras momentos difíciles en su carrera.

Radicado en Fort Myers, Florida, desde hace cinco años, Guzmán formó una familia junto a su esposa, Patricia, y espera el nacimiento de su hijo Matías Gabriel, una experiencia que define como una oportunidad para “empezar de cero” y vivir la paternidad de una manera distinta.

En la actualidad, el mediocampista juega en torneos amateurs, mientras trabaja en una empresa de maquinaria pesada y en una entrevista con La Teja habló del episodio más polémico de su trayectoria como jugador, en el 2015, cuando se filtró el famoso audio de “los vinitos”, hecho que marcó su salida del equipo rojinegro.

Juan Gabriel Guzmán consiguió 5 títulos con Alajuelense. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

La Teja habló largo y tendido con el exvolante, puede leer la entrevista en aquí.

Entre muchos temas le preguntamos por la polémica de los “vinitos” un audio que se filtró y por el cual decidió salir de Alajuelense en 2015.

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- Han pasado muchos años desde que se filtró el audio de los “vinitos”... ¿Cuánto marcó esto su carrera?

Fue algo difícil, complicado, no tanto por mí, sino por mi familia, por mi hija, por mi mamá. La gente habla sin importar el daño.

Teníamos un grupo donde estaban mis hermanos, un primo y una persona cercana a la casa. Yo estaba hablando con mi hermano sobre un problema, pero no me fijé que estaba en el grupo. Se me olvidó que esa persona estaba ahí.

Esa persona sacó la información, no sé con qué intención, pero lo hizo y aprendí que no hay que confiar en nadie, solo se puede confiar en los padres, la pareja y los hijos. De hecho, mi círculo de amigos es muy cerrado.

En la Liga me dijeron que tenía que buscar la manera de arreglar eso y por eso decidí irme, pude haber peleado, pero no quise negar lo que pasó y conversé con Aquiles Mata, que era el abogado de Alajuela y llegamos a un acuerdo y no tengo resentimientos. Para mí, la LDA fue uno de los mejores clubes donde estuve.

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Juan Gabriel Guzmán, exvolante de Alajuelense vive en Estados Unidos y espera un bebé. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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En la actulidad, Juan Gabriel Guzmán (centro) juega en un equipo de fútbol 7 en Estados Unidos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)