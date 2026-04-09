Juan Gabriel Guzmán se topó a Óscar Ramírez 11 años después y lo que hizo es de caballeros

El exvolante Juan Gabriel Guzmán, recordado por su paso por Alajuelense, Saprissa y Pérez Zeledón encontró en Estados Unidos un nuevo camino lejos de las canchas, marcado por la familia y un cambio personal profundo tras momentos difíciles en su carrera.

Para nadie es un secreto que un momento que marcó su carrera fue cuando se filtró un audio en el que hablaba de Óscar Ramírez, quien era su entrenador en la Liga por allá del 2015.

De ese capítulo Guzmán aprendió la lección y once años después puede hablar del tema con tranquilidad y madurez.

Con Juan Gabriel hablamos largo y tendido, lee la entrevista completa aquí.

Álvaro Sánchez, Juan Gabriel Guzmán y Jerry Palacios eran figuras en ese equipo manudo. John Durán (John Duran)

- ¿Cómo es su relación con el Macho?

Para nadie es un secreto que los mejores momentos en mi carrera los viví en la Liga y di el salto cuando estaba en Pérez Zeledón y cuando llegué, en el 2010, estaba Óscar y llegaron varios jugadores. Hicimos un equipo muy unido. Yo creo que eso influye mucho: la unión, la fortaleza del grupo, el cuidarnos entre nosotros.

El año pasado estuve en Costa Rica, fui a visitar a mis padres. Fui a jugar un partido con unos amigos de Pedregoso y ahí estaba la Liga concentrada. Cuando terminé, vi a Óscar afuera, me bajé del carro y fui a saludarlo.

Juan Gabriel Guzmán asegura que el Machillo es de los mejores técnicos que tuvo. Fotos: Mayela López (Mayela López)

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Hablé un rato con él y le pedí disculpas por todo lo que pasó en aquel tiempo. Creo que fueron inmadureces, por confiar en personas que no debía. Óscar representó mucho para mí, me ayudó mucho, y solo puedo hablar cosas buenas de él.

- Han pasado muchos años desde que se filtró el audio de los “vinitos”... ¿Cuánto marcó esto su carrera?

Fue algo difícil, complicado, no tanto por mí, sino por mi familia, por mi hija, por mi mamá. La gente habla sin importar el daño.

Teníamos un grupo donde estaban mis hermanos, un primo y una persona cercana a la casa. Yo estaba hablando con mi hermano sobre un problema, pero no me fijé que estaba en el grupo. Se me olvidó que esa persona estaba ahí.

Esa persona sacó la información, no sé con qué intención, pero lo hizo y aprendí que no hay que confiar en nadie, solo se puede confiar en los padres, la pareja y los hijos. De hecho, mi círculo de amigos es muy cerrado.

En la Liga me dijeron que tenía que buscar la manera de arreglar eso y por eso decidí irme, pude haber peleado, pero no quise negar lo que pasó y conversé con Aquiles Mata, que era el abogado de Alajuela y llegamos a un acuerdo y no tengo resentimientos. Para mí, la LDA fue uno de los mejores clubes donde estuve.

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Juan Gabriel Guzmán, exvolante de Alajuelense vive en Estados Unidos y espera un bebé. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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En la actulidad, Juan Gabriel Guzmán (centro) juega en un equipo de fútbol 7 en Estados Unidos. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)