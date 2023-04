Juan Luis Hernández aclaró que ni por error sería asistente de Paulo Wanchope

El entrenador español Juan Luis Hernández Fuertes hizo una aclaración importante en sus redes sociales por culpa de un meme.

Resulta que un sitio llamado ‘TD Más Serio’ --que es una cuenta falsa del canal TD Más-- publicó un meme donde expresan que el entrenador Paulo Wanchope le pidió a los Vargas (dueños del Cartaginés) que Hernández Fuertes fuera su asistente para enfrentar la recta final del certamen.

Juan Luis Hernández aclaró que no tiene relación con el Cartaginés. (Jose Cordero)

Incluso, se dejaron decir que la información se las confirmó el mismo técnico español.

Juan Luis reaccionó, ante muchas consultas de gente conocida, de la siguiente manera: “Esta información es totalmente falsa. Nadie ha hablado conmigo, ni yo he hablado con nadie. Y no quiero ser irrespetuoso, pero valga el siguiente comentario: En 54 años de entrenador de fútbol, nunca, repito, ¡nunca! He sido asistente de ningún otro entrenador”, escribió.

“Cuando empeoré, si no podía dirigir o no me contrataban en una categoría superior (llámese, primera. segunda, etc.) dirigía como primer entrenador en una categoría inferior. Gracias, de todas formas, a los muchos amigos que me llamaron o por medio de redes sociales”, fue la publicación de Hernández Fuertes.