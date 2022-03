Juan Pablo Vargas, el capitán en Colombia que pulsea ser figura en la selección

Juan Pablo Vargas espera trasladar su gran momento deportivo a la Sele. (Albert Marín)

A la fecha FIFA de marzo la selección de Costa Rica llega con uno de los mejores defensas del fútbol colombiano, que hasta se hizo con la banda de capitán en el Millonarios, uno de los clubes más importantes de esa nación, estamos hablando de Juan Pablo Vargas

El defensor costarricense está atravesando, posiblemente, el mejor momento de su carrera, en Colombia juega siempre, la prensa cafetera destaca su nivel y los aficionados del equipo embajador le pasan demostrando su cariño en el Campín, icónico estadio del club bogotano.

En la publicación que hicieron los cafeteros sobre su convocatoria a la Sele, los aficionados de su cuadro le hicieron ver cuanto lo quieren y apoyan.

Ante la ausencia de Óscar Duarte, Vargas asoma como una buena opción para hacer dupla en el centro de la defensa con Francisco Calvo o en una línea de tres con Kendall Waston, como sucedió en Jamaica en febrero.

“La verdad es que tengo una motivación muy grande porque creo que nunca me había sentido como me siento ahora en mi carrera, estoy en un momento muy bueno y tengo que aprovechar eso para el bien del grupo, de la selección, aportar en lo que me toque, ya sea titular, suplente, como sea”, dijo en respuesta a La Teja sobre su momentazo.

Con Millonarios, el defensor de 26 años ha jugado hasta el momento 70 partidos, distribuidos en más de 6.200 minutos, 56 de esas mejengas son correspondientes a la Liga Dimayor, primera división cafetera, según datos del sitio web Transfermarket.

Con sus 1,92 metros, Juanpa pareciera tener todo lo necesario para pelear por arriba con los canadienses, salvadoreños y gringos, como lo hizo el 3 de febrero ante los reggae boyz

Crecimiento

Juan Pablo Vargas ha lucido la cinta de capitán en algunos partidos con Millonarios. Foto: Instagram.

Además, Vargas ha jugado en torneos como la Copa Libertadores, torneo en el que fue titular hace tres semanas ante el Fluminense, pero en el que quedaron fuera en la segunda ronda al perder por 4-1 en el marcador globar.

“Creo que el trabajo habla por sí solo, desde que llegué al club he sido titular en Millonarios y siento que me he convertido en alguien importante en el equipo, en el desarrollo, en lo que hemos ido creciendo, porque también el equipo ha venido de menos a más y ahora estamos en un buen momento. Todo eso me ha permitido poder ser una pieza importante y de los líderes del club”, aseguró el espigado defensor.

Juanpa llegó al Millonarios en enero del 2020 a préstamo, luego de un buen paso por el Deportes Tolima, también de Colombia.

Un año después el equipo embajador le compró la ficha al Herediano al acabarse el préstamo y le dio un contrato con ellos hasta diciembre del 2023. Clasificar con Costa Rica a Catar 2022 podría ser, sin duda, la consolidación de su carrera.