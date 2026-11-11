Juega en Argentina y tiene 17 años: Bryan Ruiz podría llevarlo a la Selección

Un joven defensor se unirá a los trabajos de la Selección Nacional, a cargo de Bryan Ruiz, para el juego contra Argentina del próximo 17 de noviembre.

Se trata de Santiago Ocamica, un muchacho de 17 años, quien en la actualidad juega en el Barracas Central.

El muchacho nació en Costa Rica y su papá es el exfutbolista argentino Leonardo Ocamica, quien defendió los colores de equipos como Municipal Liberia, Puntarenas FC, Cartaginés, Carmelita y Barrio México.

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Santiago Ocamica, jugador del Barracas de Argentina se integrará a los trabajos de la Selección, la próxima semana, en Córdoba. Foto: Instagram Orgullo Barraqueño. ( Foto: Instagram Orgullo Barraqueño./Foto: Instagram Orgullo Barraqueño.)

Ocamica y su familia dejaron suelo tico para trasladarse a Argentina en 2015. Santiago tenía 5 años.

De perfil zurdo

De acuerdo con el medio everardoherrera.com, Santiago nació en el Hospital de Alajuela el 12 de enero de 2009 y su madre es costarricense.

“Con nueve años de edad, Santiago se sumó a las categorías menores de Vélez Sarsfield. Ahí estuvo entre cuatro y cinco años, luego pasó a Banfield un año y desde hace casi tres años está en Barracas Central.

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“Actualmente tiene 17 años y cuenta con nacionalidad costarricense. Juega de lateral y lo puede hacer de defensor central. Es de perfil zurdo. Se caracteriza por su firmeza, proyección y buen remate. También es el encargado del balón parado. Mide 1,80 metros”, destacó el medio.

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Costa Rica enfrentará a la Selección de Argentina, el martes 17 de noviembre a las 5 p.m. en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Argentina.