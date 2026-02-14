Juegos Olímpicos de Invierno: escasez de preservativos en la Villa, se agotaron en tres días

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina enfrenta un problema logístico inesperado: los preservativos distribuidos en la Villa Olímpica se agotaron en apenas tres días.

Según informó el diario La Stampa, el comité organizador trabaja contrarreloj para encontrar una solución a esta situación, que ha generado debate tanto sanitario como organizativo.

Los preservativos distribuidos en la Villa Olímpica se agotaron en apenas tres días. Foto: AFP. (ANTONIN THUILLIER/AFP)

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, mientras que en París 2024 se repartieron 300.000 unidades para unos 10.500 deportistas, en Milán-Cortina la cifra fue considerablemente menor: alrededor de 10.000 preservativos para una base aproximada de 2.900 atletas.

Práctica de prevención

La entrega de condones en las villas olímpicas no es nueva. Es una práctica que se implementa desde Seúl 1988, con fines de prevención sanitaria. En los últimos años, esta política ha sido considerada parte esencial de las estrategias de salud pública en grandes eventos deportivos.

Para los juegos de Milán-Cortina se repartieron alrededor de 10.000 preservativos para una base aproximada de 2.900 atletas. Foto: ilustrativa / AFP. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

En esta edición invernal, la logística se ha visto afectada por la multiplicidad de sedes y por el hecho de que varias delegaciones no están concentradas en una sola villa, lo que habría complicado la distribución y previsión de la demanda.

Durante la entrega inicial, la organización envió un mensaje claro: “La salud ante todo: prevención y sentido común”. Sin embargo, una fuente anónima aseguró que se prometió un nuevo lote “pero no nos han dicho cuándo”, lo que ha generado incertidumbre entre algunas delegaciones.