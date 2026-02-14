Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno: escasez de preservativos en la Villa, se agotaron en tres días

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina enfrenta un problema logístico inesperado

Por Yenci Aguilar Arroyo y El Tiempo / Colombia / GDA

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina enfrenta un problema logístico inesperado: los preservativos distribuidos en la Villa Olímpica se agotaron en apenas tres días.

Según informó el diario La Stampa, el comité organizador trabaja contrarreloj para encontrar una solución a esta situación, que ha generado debate tanto sanitario como organizativo.

Alysa Liu, de Estados Unidos, compite en el programa corto individual femenino de patinaje artístico por equipos durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina 2026, en el Milano Ice Skating Arena, en Milán.
Los preservativos distribuidos en la Villa Olímpica se agotaron en apenas tres días. Foto: AFP. (ANTONIN THUILLIER/AFP)

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, mientras que en París 2024 se repartieron 300.000 unidades para unos 10.500 deportistas, en Milán-Cortina la cifra fue considerablemente menor: alrededor de 10.000 preservativos para una base aproximada de 2.900 atletas.

Práctica de prevención

La entrega de condones en las villas olímpicas no es nueva. Es una práctica que se implementa desde Seúl 1988, con fines de prevención sanitaria. En los últimos años, esta política ha sido considerada parte esencial de las estrategias de salud pública en grandes eventos deportivos.

Este jueves 5 de febrero se realizaron los entrenamientos del saltó de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, donde ya asoma un posible escándalo relacionado con dopaje y aumento del pene.
Para los juegos de Milán-Cortina se repartieron alrededor de 10.000 preservativos para una base aproximada de 2.900 atletas. Foto: ilustrativa / AFP. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

En esta edición invernal, la logística se ha visto afectada por la multiplicidad de sedes y por el hecho de que varias delegaciones no están concentradas en una sola villa, lo que habría complicado la distribución y previsión de la demanda.

Durante la entrega inicial, la organización envió un mensaje claro: “La salud ante todo: prevención y sentido común”. Sin embargo, una fuente anónima aseguró que se prometió un nuevo lote “pero no nos han dicho cuándo”, lo que ha generado incertidumbre entre algunas delegaciones.

Una mano sostiene un condón.
La entrega de condones en las villas olímpicas no es nueva. Es una práctica que se implementa desde Seúl 1988, con fines de prevención sanitaria. Foto: archivo. (shutterstock/Shutterstock)
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

