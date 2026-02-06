Investigación revela presuntas prácticas médicas irregulares entre esquiadores olímpicos

Los responsables del control antidopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebran del 6 al 22 de febrero, informaron que investigarán las sospechas sobre un método que habría sido utilizado por saltadores de esquí para mejorar sus resultados deportivos.

“El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a ponerme con esto”, dijo el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Bańka.

El directivo agregó que las sospechas, reveladas por la prensa alemana, se basan en la teoría de que algunos saltadores de esquí se estarían sometiendo a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el volumen de su pene y, de ese modo, modificar la amplitud de su traje de competición.

LEA MÁS: Ticos que brillaron en París 2024 reciben jugoso premio económico por sus logros olímpicos

Este procedimiento permitiría a los deportistas obtener una mayor superficie de contacto con el aire, lo que facilitaría volar durante más tiempo y aterrizar a mayor distancia.

Los responsables del control antidopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, investigan si saltadores de esquí recurrieron a sustancias para mejorar sus resultados deportivos. Foto: AFP. (FABRICE COFFRINI/AFP)

“No conozco los detalles técnicos del salto de esquí ni cómo esto podría mejorar el rendimiento, pero si se confirma, examinaremos toda la información para determinar si está efectivamente relacionado con dopaje”, aseguró por su parte Olivier Niggli, director general de la AMA.

LEA MÁS: Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico buscado por el FBI

El diario alemán Bild citó a Kamran Karim, médico del hospital Maria Hilf de Krefeld (cerca de Düsseldorf), quien afirmó en enero pasado que es posible lograr un “aumento temporal y visible del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico”, aunque advirtió que se trata de una práctica que conlleva riesgos para la salud.

Otras sanciones para el equipo de esquí

Las camisetas de competición de los saltadores de esquí están estrictamente reglamentadas y cualquier modificación puede derivar en sanciones.

De hecho, tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego de saltos de esquí fueron suspendidos durante 18 meses en enero por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí (FIS), tras ser acusados de manipular los trajes durante el Mundial de esquí de fondo en Trondheim (Noruega) en 2025, informó la agencia AFP.

LEA MÁS: Shelly-Ann Fraser-Pryce se despidió del atletismo: “Me siento especial”

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se celebran del 6 al 22 de febrero. Foto: AFP / Foto ilustrativa. (FABRICE COFFRINI/AFP)

“El caso estalló cuando dos saltadores noruegos, Marius Lindvik —quien defenderá su título olímpico en el trampolín grande en estos Juegos— y Johann Andre Forfang, fueron descalificados tras un control de sus trajes.

“Posteriormente, ambos fueron suspendidos por tres meses por la FIS. La Federación Noruega terminó admitiendo que los trajes habían sido modificados de manera deliberada, aunque aseguró que los deportistas no fueron responsables de la maniobra”, precisó la agencia.