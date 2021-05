“Nunca había dicho que fue con la mano. Pero ese día en la Bombonera fue el partido del despegue del equipo y mío en particular. Me tiré para cabecear y como no llegaba metí la mano. El único que se dio cuenta fue Agustín Orión. Festejamos y rápido nos fuimos a la mitad de la cancha. En el vestuario nadie podía creer que lo había metido con la mano. Después cuando volví a mi casa me puse a pensar y me di cuenta de que había sido la ayuda de mi vieja. Se lo conté a mi viejo y a mis hermanos y ninguno dudó: fue un gol que hicimos entre los dos”, confesó.